Virgen del Rocío de Sevilla subraya el peso y la inflamación como claves en la pérdida de capacidad pulmonar en el asma

Grupo de trabajo del Virgen del Rocío de Sevilla que ha llevado a cabo un trabajo en relación con el asma. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha llevado a cabo un estudio que analiza la trayectoria de la función pulmonar en pacientes asmáticos a largo plazo para identificar qué factores se relacionan con una mayor pérdida funcional y cuyos hallazgos subrayan la importancia de reconocer precozmente a los pacientes con mayor riesgo de deterioro progresivo y de actuar sobre factores potencialmente modificables, como el control del peso y de la inflamación.

Así lo ha expresado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, al tiempo que ha detallado que este trabajo, realizado por la Unidad de Asma Grave del servicio de Neumología, en colaboración con el servicio de Alergología, ha incluido un grupo de 200 pacientes asmáticos seguidos durante al menos 10 años en consultas monográficas especializadas, lo que ha permitido una evaluación prolongada y realista de la evolución respiratoria.

Al hilo, según el estudio, hay elementos que desencadenan el empeoramiento de las personas asmáticas. Así, ha identificado un perfil de pacientes con mayor riesgo de declive funcional. Se trata de aquellos con mayor edad, índice de masa corporal elevado (IMC), con mayor necesidad de tratamiento con corticoides inhalados y con signos de inflamación persistente, como eosinofilia o FeNO elevado.

A lo largo del seguimiento se ha recogido datos clínicos, funcionales e inflamatorios, mediante espirometrías seriadas y marcadores como el recuento de eosinófilos en sangre y la fracción exhalada de óxido nítrico (FeNO).

De forma destacada, la mayoría de los pacientes no presentó un deterioro superior al esperado en la población general, lo que sugiere que un seguimiento estrecho y especializado puede contribuir a preservar la función pulmonar a largo plazo. Además, según el proyecto, el descenso del IMC, es definitivamente el factor más importante en la caída de la incidencia de la enfermedad.

La alergóloga del Virgen del Rocío Krasimira Baynova presentó en el congreso de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica (Eaaci) el trabajo 'Loss of lung function at 5 years in patients with asthma: Declivems study', con el que obtuvo el premio a la mejor Comunicación del evento.