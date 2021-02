Aena y Enaire investigarán tecnologías para proteger los aeropuertos ante la intrusión de drones

Se ponen en común los conocimientos y recursos de siete entidades europeas de diferentes sectores

Aena y Enaire participan en un consorcio que ha sido seleccionado para la realización de un proyecto de I+D+i, denominado ASPRID (Airport System Protection from Intruding Drones), dentro del Programa de la Unión Europea Horizonte 2020, que estudia formas innovadoras de proteger los aeropuertos de las incursiones de drones.

El objetivo de esta alianza es establecer unas bases para el desarrollo de procedimientos y tecnologías que aborden estas intrusiones y su impacto en las operaciones aeroportuarias.

En estos momentos hay una amplia gama de soluciones innovadoras en investigación y desarrollo capaces de detectar y neutralizar los denominados vuelos de drones no autorizados, no obstante estas no se encuentran adaptadas adecuadamente al entorno de los aeropuertos.

Por ello las empresas participantes en el proyecto ASPRID buscan desarrollar un concepto operativo orientado al servicio y una arquitectura de sistema para proteger las operaciones aeroportuarias de los drones no deseados.

Para ello, el proyecto analizará las operaciones de las aeronaves y los aeropuertos (lado aire y tierra) para detectar posibles vulnerabilidades. Se trata de identificar posibles tecnologías, procedimientos y normativas que puedan ayudar al entorno aeroportuario a recuperarse de cualquier interrupción de la forma más rápida y eficiente posible.

EL CONSORCIO.

El proyecto tiene una duración de dos años e involucra a un total de siete entidades europeas de España, Italia y Francia, expertas en los diferentes sectores implicados: aeropuertos, investigación, tecnologías de innovación, operaciones con drones, informática, seguridad y protección.

Las empresas que conforman el consorcio son: Aena, Aerospace Laboratory for Innovative components (ALI Scarl), Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA), Enaire, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) y SoulSoftware SRL.

Además, el proyecto ASPRID cuenta con la financiación de SESAR (Cielo Único Europeo) en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.