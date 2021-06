Alegría cree que el Certificado Digital COVID mejorará las garantías de seguridad para moverse por la UE

ZARAGOZA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría, ha considerado que el Certificado Digital COVID mejorará las garantías de seguridad para moverse por los 27 países de la Unión Europea.

Este miércoles el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la puesta en marcha de este certificado gratuito, con el que los turistas europeos podrán desplazarse sin restricciones dentro del espacio comunitario a partir del 1 de julio, al poder acreditar con este documento que han sido vacunados, han superado el coronavirus o han dado negativo en una prueba diagnóstica en las horas previas al viaje.

Alegría ha valorado que es "una buena medida" y que "va en la línea que siempre ha defendido el Gobierno de España" en "un verano donde se puede augurar una buena campaña de vacunación".

Además, ha añadido, son cada vez más las personas que ya han sido inoculadas con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 que están accediendo a sacarse este certificado, "con lo cual la medida es más positiva aún".

"MOVERSE MÁS TRANQUILAMENTE"

La delegada del Gobierno en Aragón ha resaltado que a partir del 1 de julio, los ciudadanos se podrán mover con una mayor facilidad por el resto de los países de la Unión Europea: "Haciendo un poco gala del ritmo tan bueno que está llevando la vacunación en Aragón y en toda España, espero que para esas fechas el máximo número de usuarios podamos tener ese certificado que nos permita movernos de una manera mucho más tranquila por el resto de los países europeos".

No obstante, las instituciones de la UE han dejado claro en el proceso de negociación que el certificado no debe ser entendido en ningún caso como una suerte de pasaporte ni de documento de viaje porque no interfiere en el derecho a la libre circulación, que asiste a todos los europeos tengan o no el nuevo documento europeo.

En esta línea, Alegría ha señalado que ahora es momento de que las instituciones "trabajemos en la misma dirección para explicarle a la ciudadanía de cada uno de nuestros países el porqué es importante disponer de este certificado cuando ya tienes esa doble dosis de vacuna de tu país".

Por último, la delegada ha subrayado la necesidad de vacunarse porque "es una garantía de seguridad no solamente para la persona que se vacuna, sino también para su entorno más próximo".

CERTIFICADO EN ARAGÓN

En la comunidad aragonesa se ha comenzado a emitir este lunes el Certificado Digital COVID de la Unión Europea. Se emite con formato digital o en papel, siendo válido en todos los países de la Unión Europea. Tiene una validez de un año para los certificados de vacunación, seis meses para los certificados de recuperación, 72 horas para los certificados de pruebas PCR y 48 horas para las pruebas de antígenos.

El documento va a estar disponible en formato digital en la página web de SaludInforma 'www.saludinforma.es'.