Andalucía no ve admisibles los recortes de cuotas que plantea Europa en 2022

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado este martes que los recortes en las cuotas de pesca que plantea la Comisión Europea para 2022 no son admisibles porque ponen en peligro la viabilidad del sector pesquero del Mediterráneo y ha señalado que "al margen de la sostenibilidad medioambiental, también es necesario velar por la sostenibilidad social y económica".

Crespo ha mantenido hoy una reunión con representantes del sector pesquero andaluz, previa al Consejo de Ministros de Pesca previsto para los días 13 y 14 de diciembre, en la que han participado los presidentes de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández, y la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, con el objetivo de fijar una posición única desde Andalucía, según concreta la Junta en una nota de prensa.

Las cuotas ya sufrieron hace un año una reducción, en especial el sector del arrastre del Mediterráneo, por lo que "nos estamos preparando para demostrar que los caladeros están mejor y que hay más posibilidades de pesca", en palabras de Crespo, que apunta que todas las partes coinciden en destacar la importancia de contar "con estudios científicos lo más actualizados posible".

"El sector no puede soportar nuevas restricciones que harían que la actividad no fuese rentable para muchos pescadores. Tratamos de adelantarnos con argumentos para que no haya más recortes esta Navidad", ha señalado Crespo, que ha recordado que la pesca también está viendo incrementado los costes de producción por la subida del gasóleo, por ejemplo.

La consejera ha recordado que en Andalucía viven de la pesca más de 20.000 familias. "Los pescadores producen empleo y generan una economía ligada a las zonas costeras de suma importancia. Queremos que la decisión que se adopte desde Bruselas sea pensada y, aunque prime la sostenibilidad del caladero, también influya la posible repercusión social", ha añadido.

La Consejería y el sector pesquero andaluz van a recopilar toda la información disponible para aportar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación argumentos de defensa de la actividad "que impidan una vuelta de tuerca más" desde Europa.

La Comisión Europea plantea unos recortes generalizados que afectan a la flota del golfo de Cádiz, especialmente drásticos en la pesca de la merluza (-16,44%), el lenguado (-15,16%), los jureles (-12,6%) o la cigala (-23%); mientras que en las especies que se incrementa la cuota resulta insuficiente, como el caso del rape.

"Tenemos que dar posibilidades a nuestros pescadores, que están demostrando una gran capacidad de sacrificio, adaptación a la realidad del sector y compromiso, como demuestran con el proyecto Ecomares, de limpieza y reciclaje de residuos marinos. No podemos estar de acuerdo con una reducción tan drástica", ha indicado Crespo.

Respecto al sector del arrastre del Mediterráneo, la titular de Pesca ha explicado que solicitarán un rechazo tajante a una nueva reducción de días para 2022 sin que previamente se hayan actualizado los informes científicos pendientes de 2020 y 2021. La flota que en la actualidad la componen 93 embarcaciones, ha sufrido recortes de un 10% y un 15% en los dos últimos años. "El sector pesquero que es esencial para la recuperación económica y generadora de empleo azul, no puede verse sometido a menos posibilidades ya que están al límite de sus posibilidades", ha concluido.