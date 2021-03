Andreu reclama adoptar códigos de conducta que favorezcan la participación en términos de igualdad

Ha intervenido de forma telemática en una conferencia organizada por el Comité de las Regiones

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha reclamado adoptar códigos de conducta que favorezcan la participación en términos de igualdad. Ha sido en la conferencia en la que ha participado, de forma telemática, acompañada de la directora general de Fondos Europeos y de la Oficina en Bruselas, Cristina Peña, 'For more woman in politics' que organiza el Comité de las Regiones.

Andreu ha intervenido en el panel 'Cómo aumentar la paridad de género en la política local y regional' donde ha expuesto los principales puntos sobre paridad de género en política incluidos en el dictamen del Comité de las Regiones elaborado en 2020.

La líder del Ejecutivo regional ha ahondado en la problemática de la falta de mujeres en los altos escalones de la política. "A pesar de que el 45 por ciento de los miembros de los parlamentos autonómicos son mujeres, solo hay 4 presidentas en las 17 Comunidades Autónomas. En La Rioja, ha tenido que pasar 38 años para que una mujer sea la líder del Ejecutivo".

Andreu ha argumentado que "las inercias de los partidos políticos, la falta de modelos femeninos o las dificultades de lograr una conciliación adecuada con las responsabilidades familiares", son los obstáculos que impiden esa mayor presencia de la mujer en los gobiernos.

Por ello, la presidenta del Gobierno de La Rioja ha pedido a la Comisión Europea, a través del dictamen del Comité de las Regiones, que solicite a los estados miembros "la organización y el apoyo a iniciativas de empoderamiento femenino de cara a la celebración de elecciones locales y regionales". Porque, ha continuado la líder del Ejecutivo, "para superar las brechas de género se requiere la corresponsabilidad de todas las administraciones. Se deben adoptar códigos de conducta que favorezcan la participación en términos de igualdad, siendo el fin último la paridad de género".

Para finalizar, la presidenta ha aseverado que las "mujeres debemos dedicar nuestra vida a lo que nos apasiona, sea la ciencia, la educación, la medicina, la política o el servicio público".