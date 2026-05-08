BCE.- Agenda audiovisual de Europa Press para el 8 de mayo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 8 de mayo de 2025:

1.- 09.00 horas: En Madrid, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, el expresidente José María Aznar y la embajadora de la República Federal Alemana, María Margarete Gosse, intervienen en la XII edición del Foro Megatendencias, de 'elEconomista.es'. Espacio de Eventos de elEconomista.es (C/ Condesa de Venadito, 1, planta 11).

2.- 10.00 horas: En Cádiz, el candidato del PP, Juanma Moreno, interviene en el foro electoral 'Andalucía Vota' que organiza Europa Press Andalucía con motivo de las elecciones autonómicas. Será presentado por el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor. Hotel Cádiz Bahía (Gta. Ana Orantes, 5).

3.- 10.30 horas: Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España. Comparecencia del ex secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. Sala Luis Carandell.

4.- 10.30 horas: En Irún (Guipúzcoa), el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, visita el Ayuntamiento. A las 11.30 horas, atiende a los medios antes de realizar un paseo por el Puente Avenida y realiza una ofrenda floral. A las 12.00 horas, preside el acto-homenaje a las víctimas del exilio, en el Auditorio Ficoba.

5.- 11.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta los datos de dos operaciones de la Guardia Civil contra el narcotráfico. Sede de la Dirección General de la Guardia Civil (C/ Guzmán el Bueno, 110). Antes se reúne con los responsables de la Benemérita y de las agencias y cuerpos policiales extranjeros que participan.

6.- 11.00 horas. Entrevista con la presidenta de la sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid, Esperanza Santos.

7.- 11.00 horas: en Villaluenga de la Sagra, el presidente regional, Emiliano García-Page, asiste al acto conmemorativo del centenario de la fábrica Holcim (paraje Cerro del Águila, s/n). La intervención del presidente García-Page será emitida en directo a través del siguiente enlace: https://www.castillalamancha.es/actualidad/sala-prensa

8.- 11.30 horas: En Hospitalet (Barcelona), la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, atiende a los medios antes de mantener reuniones con el Consejo de Procuradores de Cataluña y el Colegio de Abogados de Barcelona. Entrada a la Ciudad de la Justicia (Gran vía de les Corts Catalanes, 111).

9.- 11.45 horas: en Valladolid, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, el secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo, y el rector de la UVA, Antonio Largo, atiende antes de participar en un acto de homenaje a las víctimas del exilio español. Atrio del Palacio de Santa Cruz

10.- 12.00 horas. Presentación de la cobertura de El Clásico con la participación de Carles Puyol e Iker Casillas.

11.- 12,00 horas: En Aljaraque (Huelva), el vicepresidente Primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene un encuentro con el sector empresarial. En el Club social Lamiya.

12.- 12.30 horas: En Madrid, reunión multilateral sobre Parque Paraíso, en el distrito de San Blas convocada por la Delegación de Gobierno en Madrid (c/Miguel Ángel, 25).

13.- 12.45 horas.- En València, atención a medios tras una reunión de la consellera de Educación, Carmen Ortí, con el secretario autonómico de Educación y los directores generales del departamento para hacer un seguimiento del estado de las negociaciones con los sindicatos ante la convocatoria de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana a partir del lunes. Sede de la Conselleria de Educación. Avenida Campanar, 32.

14.- 18.30 horas: En Madrid, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, clausura la jornada 'La Europa que soñamos, la Europa que defendemos', que organización la formación política con la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera; el eurodiputado y secretario de Política Internacional y UE del PSOE-M, José Cepeda; la presidenta del PSOE-M, Paca Sauquillo; y el economista y expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón. PSOE-M. (c/ Miguel Fleta, 8).

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv