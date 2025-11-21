BCE.- - Agenda gráfica para el día 21 de noviembre de 2025

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

NACIONAL

-- 09.00 horas. En Bilbao, I Foro Gran Vía con la participación principal de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.

-- 10.00 horas. En Madrid, entrevista y retratos a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

-- 10.00 horas. En València, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García Alcolea; y el secretario general de UGT-PV, Tino Calero, atienden a los medios tras mantener un encuentro en el marco del diálogo social.

-- 10.00 horas. En Sevilla, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, participa en la presentación del Informe GEM 2024-2025 sobre la situación del emprendimiento en la provincia.

-- 10.00 horas. En Valencia, va al juzgado de Catarroja para las declarar por la dana, El hasta ahora portavoz del PP y candidato a sustituir al presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca.

-- 10.30 horas En Almería, el PP de Almería ofrece una rueda de prensa para sobre asuntos de actualidad. En la comparecencia estará presente el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco.

-- 10.50 horas. En Cádiz, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, atiende a los medios antes de participar en la inauguración del Encuentro de Emprendimiento Universitario.

-- 11.15 horas. En Córdoba, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios para informar sobre novedades en materia de salud en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic).

-- 11.30 horas. En Linares (Jaén), la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, inaugura la recuperación de la vía pecuaria 'Puerta Verde de Linares', una vez concluida la segunda fase de las obras de restauración.

-- 12.00 horas. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizará una comparecencia ante los medios de comunicación.

-- 12.00 horas. En Logroño, la candidata a la Presidencia del Partido Riojano, Rita Beltrán Muro, informa sobre su proyecto político.

-- 12.00 horas. En Barakaldo, declaraciones de Aitor Esteban y Sandro Gozi, secretario general del PDE, con motivo del Congreso del Partido Demócrata Europeo.

-- 12.30 horas. En Madrid, los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía presiden el acto '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia'.

-- 12.30 horas. En Madrid, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, presenta la programación cultural y de ocio diseñada por el Ayuntamiento para las próximas fiestas, bajo el lema 'Madrid, una postal navideña', en un acto que contará con la actuación del grupo Mocedades y del Coro de Graves de Madrid.

-- 12.30 horas. En Los Palacios (Sevilla), el presidente de la Diputación, Javier Fernández, asiste al XII Congreso Provincial de COAG-Sevilla.

-- 12.45 horas. En Barcelona, el escritor Salman Rushdie interviene en el foro Metafuturo.

-- 17.00 horas. En Jaén, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se reúne con el alcalde de Cazorla, José Luis Olivares, y atiende a los medios tras la reunión.

-- 17.15 horas. En Barcelona, el pte.Salvador Illa se reúne a puerta cerrada con la vicepta.de la CE Teresa Ribera.

-- 17.30 horas. En Madrid, la Plataforma de Infancia celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia en un acto al que asiste la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, entre otros.

-- 18.00 horas. En Barcelona, acto por los 25 años del asesinato del exministro Ernest Lluch, con el pte.Salvador Illa y la vicepta.del CE Teresa Ribera.

-- 19.00 horas. En Don Benito (Extremadura), el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, participan en un acto público.

-- 19.15 horas. En Salamanca, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la IV Escuela de Gobierno del PSOECyL.

-- 19.30 horas. En Navalmoral de la Mata (Extremadura), el presidente de VOX, Santiago Abascal, participa en un mitin del partido.

SOCIEDAD

-- 18.00 horas. En Torrejón de Ardoz (Madrid), el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto, y el director del parque Mágicas Navidades y cofundador de Productores de Sonrisas, Rafael González Villanueva, inauguran el parque Mágicas Navidades, con el encendido de su emblemática Puerta Mágica y un espectacular show de música, baile y voces en directo.

-- 19.30 horas. En Valencia, la alcaldesa de València, María José Catalá, asiste al acto del encendido de la iluminación de Navidad.

CULTURA

-- 09.00 horas. Foro de la Nueva Comunicación con don Juan del Val, Premio Planeta 2025 y doña Ángela Banzas, Finalista Premios Planeta 2025.

-- 09.00 horas. En A Coruña, presentación de la exposición 'Wonderland'.

DEPORTES

-- 11.00 horas. En Barcelona, entrenamiento del FC Barcelona en la previa a su partido de LaLiga EA Sports frente al Athletic Club de Bilbao.

-- 21.00 horas. En Valencia, encuentro de La Liga EA Sports entre Valencia y el Levante.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

