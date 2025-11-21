BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha afirmado que la economía de la zona euro se está "comportando mejor" de lo que esperaban hace unos meses, y ha asegurado que el actual nivel de los tipos de interés es el "adecuado" teniendo en cuenta las perspectivas de inflación. Asimismo, ha advertido de que el incremento del gasto en Defensa en Europa es una "prioridad ineludible y prácticamente existencial".

De Guindos ha realizado estas reflexiones en el marco del Foro Gran Vía, que ha arrancado este viernes en Bilbao de la mano de la Fundación BBK su primera edición, con la asistencia de más de 250 representantes de la sociedad vizcaína y vasca.

El vicepresidente del BCE ha realizado un análisis de la situación económica en la zona euro, y ha apuntado, en primer lugar, que se está "comportando mejor" de lo que esperaban "hace tres o cuatro meses".

Según ha recordado, había un momento de "enorme incertidumbre" y finalmente se ha cerrado el acuerdo arancelario con EEUU, sin que haya habido un "incremento de la guerra comercial en absoluto", lo que hubiera sido "muy negativo".

En todo caso, ha asegurado que los aranceles para los productos europeos van a ser "algo más elevados", lo que afectará a la exportación europea y esa es la parte "más negativa del acuerdo".

Luis de Guindos ha añadido que es importante esperar a conocer cómo se cierra el acuerdo con China, que ha ganado "muchísima competitividad". Según ha apuntado, la entrada de productos industriales chinos "está siendo importante", con efectos tanto desde el punto de vista del crecimiento como desde la inflación.

El vicepresidente del BCE ha apuntado que uno de los grandes retos en el futuro próximo es ver cómo aumentar la competitividad de la industria europea y, simultáneamente, "si existe algún elemento de distorsión en el mercado chino, más allá de la ganancia de competitividad" que, de alguna forma, podría llevar a una situación de "desventaja comparativa" en los productos europeos.

En relación a la deuda pública, ha afirmado que es importante que haya planes de estabilidad presupuestaria y para eso es necesario estabilidad política. "Y, si tienes unos proyectos presupuestarios, unos planes presupuestarios a medio plazo que te garantizan la estabilidad presupuestaria, entonces la deuda europea es sostenible", ha añadido.

Por otra parte, ha indicado que siempre han apuntado que el principal factor de crecimiento de la economía europea tenía que ser el consumo, pero está siendo "muy moderado", y no "tira como debería tirar", pese a la evolución "positiva" del mercado laboral y que los salarios han ido recuperando capacidad adquisitiva.

Ha afirmado que las perspectivas de renta a futuro "no son malas", pero hay otros factores que pueden afectar a la confianza de las familias como puede ser que, dada una situación presupuestaria que se tiene que "ir ajustando" para garantizar las sostenibilidad, los gobiernos en los próximos años tendrán que "llevar a cabo subidas de impuestos", lo que puede repercutir en que las familias europeas estén manteniendo una tasa de ahorro "relativamente elevada".

También ha subrayado que será "vital" la economía digital en la competitividad europea y ha indicado que no ve una burbuja en el ámbito de la inteligencia artificial.

Por otra parte, se ha referido a la evolución de la inflación en la zona euro y ha apuntado que es "positiva" porque se ha ido "desacelerando" y se va aproximando al 2%.

TIPOS DE INTERÉS

Luis de Guindos ha añadido que es la inflación de servicios la que más les preocupa pero ha insistido en que, en general, hay "buenas noticias" sobre las perspectivas de inflación. Ello, según ha apuntado, ha influido en su política monetaria y ha recordado que han reducido los tipos de interés del 4 al 2%.

De Guindos ha señalado que llevan tres sesiones del consejo de gobierno del BCE en los que no han modificado los tipos porque consideran que el nivel actual de tipo de interés es el "adecuado" teniendo en cuenta la "evolución positiva" de la inflación. "Estamos en una buena posición", ha añadido.

Según ha manifestado, si cambian las circunstancias -"que pueden variar dado el nivel de incertidumbre"-, ha afirmado que, sin la "más mínima duda", el consejo de gobierno del BCE "lo analizará y tomará las decisiones en consecuencia".

El vicepresidente del BCE cree que los bancos están compensando la caída de los tipos de interés y cree que se han hecho "mucho más independientes" de lo que es la política monetaria del BCE.

SISTEMA FINANCIERO EN EUROPA

En relación al sistema financiero en Europa, ha destacado que la situación de la banca es "positiva", tanto en niveles de capital como de liquidez y rentabilidad.

No obstante, ha afirmado que "siempre existen riesgos", el primero las valoraciones de mercados, que son "muy altas, tanto en renta variable como en renta fija" con "poca volatilidad y muy concentrada". Otro es la política fiscal o el riesgo soberano.

INESTABILIDAD PARA APROBAR PRESUPUESTOS

Junto a ello, ha señalado que hay "dos riesgos fundamentales" para el futuro de las políticas presupuestarias, uno de ellos la inestabilidad política, y ha aludido al hecho de que hay gobiernos donde la aprobación del presupuesto es una "tarea muy complicada".

El segundo riesgo tiene que ver con una "prioridad ineludible y prácticamente existencial" en Europa, que es el incremento del gasto en defensa. De Guindos, que ha defendido una mayor "autonomía" de Europa, ha asegurado que la defensa de Europa, tradicionalmente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha estado en manos de Estados Unidos, pero ahora existen "mucho más dudas" y una "amenaza existencial, que es la agresión rusa".

Tras asegurar que el conflicto en Ucrania es uno de los factores que demanda mayor atención por parte de las autoridades comunitarias, ha indicado que Europa se tiene que hacer "más independiente" en el ámbito de defensa e incrementar su gasto.

Luis de Guindos ha asegurado que el compromiso de la OTAN es pasar del 2% al 3,5%, que es "un esfuerzo notable" en una situación en la que la posibilidad de incrementos de gasto público por parte de los diferentes estados es "limitado" y "desde el punto de vista social y político".

Por lo tanto, ve "imprescindible" mostrar a los mercados financieros que los objetivos de defensa "tienen que ser compatibles con la estabilidad presupuestaria". Ha añadido que, si no se hace así, se podría dar una subida de tipos de interés por parte de los mercados acompañada de un incremento de la pendiente de la curva de tipos.

Un tercer riesgo que detectan tiene que ver con las instituciones financieras no bancarias. En este sentido, ha apuntado a la interrelación entre los no bancos y la situación de la banca europea, y ha advertido de "la posible contaminación al sistema bancario" si se produce algún "accidente en alguno de los no bancos".

INTEGRACIÓN

Por otra parte, ha apuntado que siempre han defendido la integración entre bancos europeos, pero también ha indicado que los "grandes monstruos bancarios no tienen capacidad de cubrir todas las necesidades financieras", por lo que tiene que existir también "banca mediana y pequeña".

En relación a la OPA fallida de BBVA sobre Sabadell, ha indicado que ha sido una decisión de los accionistas y ha recordado que en su informe decían que eran entidades solventes y que, por tanto, de haber "triunfado", la entidad resultante también habría sido "solvente".

Por último, ha defendido la implantación del euro digital como "un paso más en la integración europea" y cree que puede ayudar a Europa en su independencia. Tras indicar que existen "miles de teorías conspiratorias", ha asegurado que la privacidad estará "perfectamente garantizada".