BCE.- (AMP) Guindos pide alinear el discurso de integración de mercados con las actuaciones posteriores

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha defendido la importancia de alinear el discurso sobre la integración de los mercados europeos de capitales con las actuaciones específicas de los gobiernos para evitar el desgaste de la credibilidad de dicho relato ante los inversores institucionales.

Durante su intervención en el XLII seminario de economía organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Guindos ha evitado pronunciarse sobre operaciones en concreto, limitándose a recordar que el BCE consideró en su informe a BBVA y Sabadell como entidades solventes.

En este caso, ha recordado que después de la actuación de las autoridades nacionales de competencia, la legislación española otorga al Ejecutivo la prerrogativa de, por cuestiones de interés general distintas a las cuestiones de solvencia o de competencia, establecer condiciones adicionales y/o de alguna forma modificar las fijadas por las autoridades de competencia.

En este sentido, el vicepresidente del BCE ha destacado, a nivel general, que hay una defensa generalizada, incluso por parte de los jefes de Gobierno, de impulsar la integración de los mercados de capitales, lo que implica, en última instancia, que los flujos de capitales tienen que ser libres dentro de la Unión Europea.

"Yendo más allá de lo que es una operación concreta o un caso concreto, que hay varios, hay que ver si esas intervenciones son compatibles con ese mensaje, que es un mensaje positivo", ha advertido Guindos.

Asimismo, para el exministro español de Economía es también importante preguntarse sobre "cuál es la potencial reacción de los inversores institucionales", ya que si el discurso de integración de mercados de capitales no es plenamente compatible con las actuaciones específicas posteriores, "evidentemente, la credibilidad del discurso sufre".

"No me refiero únicamente a este caso de España, me refiero al conjunto de los casos. Es decir, cómo se compatibiliza lo que es un discurso en el cual estamos diciendo que hay que ir a una unión de mercados capitales, integración de mercados capitales y, simultáneamente, si desde el punto de vista de los poderes públicos se ponen dificultades a lo que es el proceso de integración", ha explicado.