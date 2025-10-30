El BCE comunica a Bankinter los requisitos mínimos de capital para 2026

Archivo - Fachada del banco Bankinter, a 4 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La banca española ha logrado una rentabilidad del 13,8% en el segundo trimestre del año, casi un 1% más que en el primero, que alcanzó el 12,28%, y la cifra m - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha comunicado este jueves a Bankinter los requisitos mínimos de capital para 2026, según se desprende de la nota de prensa de la entidad remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BCE ha indicado que el perfil de riesgo de Bankinter sigue "invariable" respecto a ejercicios anteriores, por lo que deberá mantener a partir del 1 de enero una ratio mínima de CET1 del 8,06%, mientras que la ratio de capital total deberá estar en el 12,22%.

El requerimiento de CET1 se compone de un nivel mínimo exigido por Pilar 1 del 4,50%, por el requisito de Pilar 2 (P2R), el 'colchón' de conservación de capital del 2,50% y el impacto de los 'colchones' de capital macroprudenciales adicionales de las jurisdicciones en las que opera Bankinter, que se estimaban en un 0,22% a cierre de septiembre.

Estas ratios mínimas incluyen un requerimiento de capital por P2R del 1,50%, del que un 0,84% se cubrirá con CET1. Bankinter ha asegurado que cuenta con una ratio de CET1 y de capital total que están "muy por encima de los mínimos exigidos".