Duch cree que el Brexit supone perder oportunidades pero también "un lastre" porque con Reino Unido no habría fondos UE

Dice que se ha alcanzado "un buen acuerdo para un mal negocio" y que, en el futuro, se volverá a abrir una segunda negociación

El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, cree que el Brexit supone pérdida de oportunidades para los europeos, pero también "perder un lastre", porque Reino Unido "ponía el freno de mano" a la hora de avanzar y, con él en la UE, no se habrían aprobado los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia de la covid-19.

Tras precisar que se ha alcanzado "un buen acuerdo para un mal negocio, sobre todo para los británicos", considera que serán estos los que "llamarán a la puerta de Bruselas", aunque no para la adhesión, y augura que, en el futuro, se volverá a abrir una segunda negociación "para completar algunas cosas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Duch ha indicado que las negociaciones con el Reino Unido han sido "muy complicadas", pero finalmente se ha logrado un acuerdo y evitar un Brexit "durísimo" no acordado. "Sobre la bocina se ha llegado a ese acuerdo, en gran parte, gracias a las dotes de negociación del equipo de la Unión Europea", ha añadido.

A su juicio, "no era evidente" que se alcanzara el pacto "y podría haber pasado perfectamente que, al final, no hubiese habido acuerdo porque las posiciones británicas, en algunos momentos, eran muy inconsistentes y, sobre todo, muy poco realistas".

Para el portavoz del Parlamento Europeo, se ha logrado "un buen acuerdo para un mal negocio". "El Brexit es un mal negocio, sobre todo, para los británicos, pero también para la UE", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que es "un divorcio que crea problemas, que reduce derechos y oportunidades, tanto para un lado como para el otro del Canal de la Mancha, pero obviamente es mejor un Brexit acordado, que, a continuación, es sustituido por un acuerdo de comercio y de cooperación, que no un Brexit que deja después las relaciones de ambas partes en una situación prácticamente de inconsistencia legislativa y sin acuerdos claros sobre cómo continuar una relación entre dos bloques que son vecinos".

No obstante, ha considerado que "no hay nada irreversible y, en unos meses, cuando los propios británicos vean cuáles son las consecuencias del Brexit, llamarán a la puerta de Bruselas, pero, lógicamente, no para volver a la adhesión".

"Yo creo que eso no va a suceder, en todo caso, no en los próximos años, quizá en un futuro lejano, pero es evidente que la relación se podrá mejorar. Hay temas que han quedado fuera sin que nosotros entendamos demasiado el porqué. Quizá la explicación es puramente ideológica, no es una explicación ligada a los verdaderos intereses del país", ha añadido.

De esta forma, se ha referido a "todo lo que tiene que ver con la política de defensa y seguridad". "Es evidente que tenemos muchos motivos las dos partes para seguir cooperando en estos temas, que sin embargo han quedado fuera del acuerdo o elementos, por ejemplo, que tienen que ver con la política fiscal".

SEGUNDA NEGOCIACIÓN

"Hay cosas que la necesidad va a obligar a que, al final, se vuelva a abrir una segunda negociación en algún momento para completar algunas de estas cosas", ha apuntado.

A su entender, hay temas que, "a lo mejor, tienen menos importancia económica, pero que la tienen desde el punto de vista de las relaciones humanas o culturales, como el programa Erasmus", en el que no han aceptado participar. "Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero dependerá de la propia política interna británica", ha señalado.

En todo caso, ha recordado que los británicos "se han quedado fuera del mercado interior y de la unión aduanera, que es el 90% de la pertenencia a la Unión Europea" y les va a "complicar mucho la vida, de el punto de vista económico y comercial".

"Han quedado fuera de la libertad de circulación en materia de bienes y de servicios. Todo el mundo sabe que Londres es la capital mundial de los servicios financieros y, sin embargo, han perdido lo que se llama el pasaporte financiero, es decir, que sus actividades financieras en la UE se van a complicar, se van a convertir en actividades de un Estado tercero, que es lo que son", ha subrayado.

Jaume Duch ha precisado que, aunque en el acuerdo se ha conseguido los aranceles y tarifas cero porque las importaciones y exportaciones no van a ser tasadas, "eso implica una serie de controles aduaneros que van a complicar las cosas, pero también van a encarecerlas".

"El acuerdo reduce algunos de los perjuicios, no todos, y deja al Reino Unido en una situación muy diferente a la que estaría si siguiera siendo un Estado miembro", ha apuntado.

LA VACUNA

Duch cree que el Brexit "está sirviendo de vacuna" porque "está enseñando a la gente que esa no es la solución, no la vía, que es complicar las cosas y, sobre todo, atacar los derechos y las oportunidades de los europeos".

"Nosotros ahora estamos viendo cómo los ciudadanos británicos que pasan una parte de su tiempo, de su vida, cuando se jubilan o cuando trabajan en otros estados miembros, a partir de mañana no van a poder hacerlo con las mismas facilidades, van a acabar necesitando visados para cada país. Es decir, necesitarán 27 visados para compensar la libre circulación que tenías en el día de hoy", ha puesto como ejemplo.

El portavoz del Parlamento Europeo ha recordado que sigue aumentando la opinión de que, para hacer frente a "un mundo tan complejo", hay que seguir unidos. "Ha crecido también este año cuando se ha visto que, incluso para luchar contra una pandemia, como la del covid-19, es mucho más fácil hacerlo todos juntos", ha remarcado.

En su opinión, si se hubiese tenido que afrontar la crisis pandémica con los británicos todavía en la mesa de decisiones, "algunos de los grandes proyectos para luchar contra las consecuencias económicas o sociales de la covid, como la famosa mutualización de 750.000 millones de euros, que es lo que va a ayudar a la UE y a sus estados miembros a salir de esta crisis, no se habría aprobado".

Por ello, ha dicho que, aunque se pierden oportunidades con el Brexit, también supone "perder un lastre: perder a un país que utilizaba siempre el freno de mano y que no dejaba avanzar a los demás hacia lo que tiene que ser realmente una verdadera UE".