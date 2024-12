Agenda Informativa de Europa Press para el 4 de diciembre ( 1 )

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstos para este miércoles, 4 de diciembre, por EUROPA PRESS agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.45 horas: En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios, en la sede de la OTAN; a las 11.50 horas, mantiene un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la sede del Parlamento Europeo.

-- 09.15 horas: En Torrejón de Ardoz (Madrid), la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la reunión de coordinación de los trabajos realizados con motivo de la DANA, en el Cuartel General de la UME, en la Base Aérea de Torrejón; a las 12.00 horas, preside el acto de presentación del documento 'Visión Armada 2050', en el Cuartel General de la Armada.

-- 09.20 horas: La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es entrevistada en 'La Mirada Crítica', de Telecinco.

-- 09.30 horas: En Madrid, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, presenta el calendario solidario de la Guardia Civil 2025. En la Dirección General de la Guardia Civil. Calle Guzmán el Bueno, 110.

-- 09.30 horas: El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, es entrevistado en el programa 'Buenos Días Madrid', de Telemadrid.

-- 10.00 horas: El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, interviene en los 'Desayunos para los Negocios', organizado por La Razón. Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17; a las 12.30 horas, junto a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa para presentar las enmiendas del Partido Popular al pacto fiscal en su tramitación en la Cámara Alta.

-- 10.45 horas: En Madrid, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, atiende a los medios antes de que comience el acto homenaje a la Constitución española. En la Plaza de Oriente.

-- 11.00 horas: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de presentación del nuevo director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Francisco Javier Marín Lizarraga; a las 12.00 recibe al embajador del Estado de Qatar en el Reino de España, Salem Al-Shafi, en la sede del Ministerio.

-- 12.00 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside el acto de firma para el lanzamiento de varios 'hub' de la Alianza para la Formación Profesional, en el Centro de innovación 'La Nave', en Villaverde; a las 14.00 horas mantiene un almuerzo de trabajo con miembros del Instituto Hermes, en el Complejo de la Moncloa .

-- 12.00 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asiste al acto de conmemoración del 46º aniversario de la Constitución, organizado por la Delegación del Gobierno en Madrid, en la Galería de las Colecciones Reales. A su llegada atiende a medios .

-- 16.00 horas: En Buenos Aires, el presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en la Conservative Political Action Conference (CPAC).

-- 16.00 horas: En Madrid, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, participa en la presentación del libro, "La Recivilización" de Fernando Valladares. En el Espacio Ecooo. Calle Escuadra, 11.

-- 16.30 horas: En Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en las jornadas "Constitución y reconstitución", organizadas por el Grupo Parlamentario Popular. En el Congreso de los Diputados.

-- 19.00 horas: En Valle de Aosta (Italia), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el panel 'The Other Transatlantic Relation: Recoupling Europe and Latin America', en el marco del Grand Continent Summit.

-- 19.30 horas: La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, participa en la Mesa redonda "Desafíos y oportunidades en el acceso de las mujeres a los puestos de decisión máxima" de la Fundación Woman Forward. H10 Puerta de Alcalá. Calle de Alcalá, 66.

-- 20.15 horas: En Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura la jornada "Perspectivas 2025. Una reflexión compartida sobre el año que viene", organizada por The Objective. En la Serrería Belga. Calle de la Alameda, 15.

-- 22.00 horas: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, es entrevistado en 'La Noche 24h' de TVE.

-- ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO

-- 09.30 horas: Jornada 'La Economía de los Cuidados: Una perspectiva desde la iniciativa social de la discapacidad', a solicitud de la Federación Empresarial de Asociaciones de Iniciativa Social (IGUALIS). En la Sala Ernest Lluch.

-- 10.00 horas: Presentación del informe 'La industria láctea en España: situación actual y retos del futuro', a solicitud de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL). En la Sala Clara Campoamor.

-- 11.00 horas: Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Comparecen el comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Villarejo Pérez, el ex Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, a través de videoconferencia, y el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en la Sala Prim.

-- 16.30 horas: Jornada Constitución y Reconstitución, a petición del Grupo Parlamentario Popular. En la Sala Ernest Lluch.

AUTONOMÍAS

-- 09.45 horas: En Valencia, la ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en la sede de la Delegación; a las 10.30 horas mantiene un encuentro con el conseller de Salud de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez; y a las 12.00 horas presenta en rueda de prensa el proyecto de salud mental para las zonas afectadas por la DANA.

-- 10.00 horas: En Barcelona, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantiene una reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Justicia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; y la secretaria general del Departament de Justicia, Maite Casado Cadarso; a las 11.00 horas presenta el 'Plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona', en el Palau de la Generalitat.

-- 10.45 horas: En Barcelona, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el Foro España-Italia, en la sede del Foment del Treball

-- 13.45 horas: En Valencia, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en la sede de la Delegación. A su llegada, atiende a los medios de comunicación.

-- 18.00 horas: En Toledo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imparte la conferencia 'Homenaje a la Constitución. Órganos constitucionales', en la sede de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha.

-- 18.30 horas: En Marinaleda (Sevilla), la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el exdiputado de UP, Diego Cañamero, y el alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez, participan en un acto organizado con motivo de la inauguración de la Casa de la Cultura de Marinaleda.

-- 19.00 horas: En San Bartolomé de la Torre (Huelva), la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, realiza una visita institucional al Ayuntamiento; a las 19.30 horas, interviene en el acto de entrega de la XX edición de los 'Premios al Estudio', en el Teatro Municipal.