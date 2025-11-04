Bruselas.- Agenda Informativa de Europa Press Sociedad para hoy

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

-- 08.00 horas: En Bruselas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, asiste al Consejo extraordinario de Medio Ambiente de la UE. En la sede del Consejo de la UE.

-- 08.30 horas: En Madrid, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es entrevistada en el programa 'La hora de La 1', de TVE; a las 19.00 horas asiste a la presentación del libro 'Lágrimas de barro', de Carmen Amoraga. Sede del Instituto Cervantes (C/ Alcalá, 49).

-- 09.30 horas: En Madrid, celebración de la "Jornada sobre aportaciones de la sociedad civil al Pacto de Estado frente a la emergencia climática", los días 4 y 5 de noviembre. Será inaugurada por Francina Armengol, presidenta del Congreso; Hugo Morán, secretario de Estado de medio ambiente; Cristina Narbona, presidenta de la Comisión para la transición ecológica y el Reto demográfico del Congreso. En el Congreso.

-- 10.00 horas: Comisión de Economía, Comercio y Empresa, con debate de una moción relativa a la aprobación de una nueva Estrategia de Responsabilidad Social de las Empresas. En el Senado.

-- 10.30 horas: Comisión de Investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024, así como para el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro, con la comparecencia de varias víctimas. En el Congreso.

-- 11.00 horas: Comisión de Igualdad, con la comparecencia de la Secretaria General de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Rosa Arcos Caamaño, sobre los retos que plantean las mujeres en el mundo rural; y de la Presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla Barba, ante la Comisión de Igualdad, para explicar las demandas y sugerencias en apoyo a las mujeres rurales que impulsan desde la asociación. En el Senado.

-- 12:00 horas: Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con la comparecencia del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para informar sobre las actuaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN); la campaña de la ONG Justicia Alimentaria; usuarios de Renfe y retrasos; subida del IVA; varios incidentes ferroviarios; Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) de 2023 y 2024, y Plan Estratégico Nacional para la reducción de la Obesidad Infantil de 2022 a 2024; acceso a una vivienda digna; y causas del apagón eléctrico del día 28 de abril de 2025. En el Senado.

-- 13.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con miembros de la ONG Fiet. Sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37).

-- 15.30 horas: En Madrid, octava edición del B Good Day, la cita anual del movimiento B Corp en España. En el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (C. de Sta. Isabel, 52).

-- 16.00 horas: Pleno en el Senado, con preguntas sobre inmigración, violencia de género, e interpelaciones sobre el colapso de las secciones especializadas contra la violencia hacia la mujer y derechos de los consumidores. En el Senado.

-- 19.00 horas: En Madrid, gala de entrega de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Comunidad de Madrid 2025. En el Gran Teatro Pavón (C/Embajadores, 9).

-- 19.00 horas: En Madrid, Carmen Amoraga y Maxi Roldán presentan "Lágrimas de barro", un relato de la catástrofe de la dana en primera persona. En el salón de actos de Instituto Cervantes (C/ Barquillo 4).