(AMP) Calviño cree que se encontrará la medida "idónea" para España tras reprobar Bruselas la bajada del IVA

Archivo - La presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, durante una rueda de prensa, en la sede de la Comisión Europea en Madrid, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Calviño ha informado de las actividades y el impacto del Grupo Banco Europeo de Inv - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exvicepresidenta del Gobierno español, Nadia Calviño, se ha mostrado este miércoles segura de que se encontrará "la medida idónea desde la perspectiva de España" después de que Bruselas haya advertido de que no se ajusta a la normativa europea la rebaja del IVA de los combustibles que ha aplicado España para combatir los efectos de la guerra en Irán.

Calviño, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha afirmado que las medidas que están adoptando los distintos países para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Próximo tienen que estar dentro del marco permitido por la UE, "que es bastante amplio en materia de IVA y en materia de impuestos".

"Estoy segura de que se encontrará cuál es la medida idónea desde la perspectiva de España, pero medidas que inmediatamente están aliviando el bolsillo del contribuyente, evidentemente son las que en este momento necesita la ciudadanía, y por otra parte permiten tener un escenario de menor inflación a medio plazo", ha añadido la que fuera ministra de Economía de Pedro Sánchez.

Para Calviño, es "muy importante" que Europa actúe con "prudencia" y, en este sentido, cree que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea están todos actuando así porque se desconoce cuál puede ser el coste final de la guerra en Irán y sus implicaciones para la economía europea y la estabilidad financiera de Europa.

"Es muy importante que los países europeos coordinen sus acciones, porque eso va a minimizar el coste y maximizar el impacto positivo para los ciudadanos (...) Una actuación excesiva o demasiado brusca también puede tener un efecto negativo en el medio plazo", ha advertido.

La exvicepresidenta primera del Gobierno español ha indicado que las rebajas del IVA de combustibles que se aplicaron en el pasado en España contribuyeron a aliviar de inmediato el bolsillo de los ciudadanos y el alza de los precios, "que hubiera tenido unas consecuencias también más negativas sobre la ciudadanía y sobre la economía".

REDUCIR LA DEPENDENCIA DEL GAS Y EL PETRÓLEO

Para la presidenta del BEI, la lección "más importante" que hay que extraer del conflicto en Irán es que Europa tiene que liberarse de su dependencia de los combustibles fósiles, del gas y el petróleo, y ganar autonomía estratégica en materia de defensa.

"Está claro que Europa, para poder desplegar plenamente todo su potencial económico, comercial, también su potencial político, y hablar con una voz fuerte en este nuevo orden internacional, tiene que reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Un ámbito en el que, afortunadamente, hemos hecho un avance muy importante en estos últimos años", ha asegurado.

Calviño ha señalado que las alianzas internacionales "están cambiando de hora en hora" y que Europa tiene que ser capaz "de hablar con su propia voz y ser la dueña de su propio destino".

Preguntada por si cree que lo peor de la crisis de precios ya ha pasado, Calviño ha indicado que, dado el nivel de incertidumbre y caos y los "volantazos" que se están produciendo en el conflicto en Irán y en otros que se están produciendo en el mundo, es difícil asegurarlo.

"Los cambios de posición, la escalada del conflicto, y no sólo de este, los numerosos conflictos que se están produciendo en todo el mundo, no son buenos para la estabilidad financiera, para la inversión, para el crecimiento económico, y creo que todo el mundo es consciente de que este conflicto va a tener un impacto sobre el crecimiento mundial", ha subrayado.

En el ámbito de la defensa, Calviño ha afirmado que desde que llegó al BEI tuvo claro que había que reforzar la financiación de la seguridad y la defensa en Europa. "Y el Banco Europeo de Inversiones, que es el banco de inversiones de todos los 27 Estados miembros, puede jugar un papel importante y, de hecho, ya lo estamos haciendo. El año pasado ya alcanzamos el objetivo del 5% de la financiación proporcionada dentro de la Unión Europea destinado a seguridad y defensa y estamos financiando proyectos muy importantes", ha indicado.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, MEJOR PREPARADA QUE OTRAS

Preguntada por si la economía española está mejor preparada que otras ante el actual escenario de incertidumbre, Calviño ha respondido que "sin duda", pues su nivel de crecimiento es "muy superior" a la media de la Unión Europea y su dependencia de los combustibles fósiles es "muy inferior" al promedio europeo gracias a que ha duplicado la capacidad de renovables.

"Son muchas más las horas en las que es la energía solar, la energía eólica, la hidráulica, las que fijan el precio de la electricidad. Eso explica que España tenga en este momento un precio de la electricidad medio de 35 euros el megavatio hora, frente a los 150 euros en el caso de Italia. España está más protegida ante esta crisis desde la perspectiva de la autonomía energética y desde la perspectiva de la fortaleza del crecimiento de la economía", ha remarcado.

En todo caso, la exministra de Economía del Gobierno español ha dejado claro que esta crisis y esta guerra "va a afectar a todo el mundo", también a las inversiones, pues es "muy difícil" tomar decisiones de inversión a medio o largo plazo en un escenario de incertidumbre.

"Y los inversores que apuestan por un crecimiento de sus empresas o por una expansión internacional, pues se lo piensan dos veces en este entorno. Eso hace que instituciones como el Banco Europeo de Inversiones sean más importantes que nunca, porque justamente podemos dar esa tranquilidad, esa seguridad, movilizar a los inversores privados y tratar de que sigamos teniendo un escenario que nos permita seguir creciendo y tener prosperidad para el futuro", ha recalcado.

Calviño ha defendido además que la financiación europea sí que está llegando a los ciudadanos y que España "es justamente un gran ejemplo de éxito de cómo la incorporación a la Unión Europea y la financiación del Banco Europeo de Inversiones y de los fondos de los presupuestos europeos se están aprovechando para beneficiar a la economía y a la gente".

LA VIVIENDA NO ES SÓLO UN PROBLEMA DE ESPAÑA

En cuanto al problema de la vivienda en España, Calviño ha subrayado que no es un fenómeno exclusivo de España, pues para los 27 Estados miembros es reto muy importante.

En su opinión, afrontarlo requiere actuar en muchos frentes, facilitando permisos para la construcción, proporcionando financiación y estabilidad a los promotores, y apoyando, sobre todo, a las familias más jóvenes.

"Y en el caso de España, especialmente hay que reconstruir ese parque de vivienda pública que permita tener alquileres asequibles para toda la población", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que desde el BEI se ha duplicado la financiación para vivienda en España. "Actuando juntos, yo estoy segura de que en los próximos años se va a resolver el problema de la vivienda que, insisto, es común a todos los países europeos", ha apuntado.

Calviño ha afirmado que la vivienda no sólo es un problema social, sino también un "lastre" para el crecimiento económico. "Por eso creo que todas las instituciones, a nivel europeo, nacional, regional y local, tenemos que actuar bien coordinadas para resolverlo, incluyendo la regulación de las viviendas turísticas, porque la expansión de las viviendas turísticas también está poniendo una presión, sobre todo en las grandes ciudades, sobre todo en países que tienen una afluencia turística importante, como es España, como es Italia y Portugal", ha asegurado.