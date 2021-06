Bruselas.- Bruselas amenaza con sancionar a Ghana si no toma medidas contra la pesca ilegal

BRUSELAS, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha amenazado este miércoles a Ghana con imponer sanciones comerciales a los productos pesqueros procedentes de su flota por no adoptar medidas eficaces para combatir la pesca ilícita, no declarada y no regulada.

La advertencia del Ejecutivo comunitario tiene la forma de una "tarjeta amarilla" en el sistema contra la pesca ilegal que da margen a las autoridades del país para introducir mejoras y evitar así la "tarjeta roja", amonestación que en la práctica abre la puerta a sanciones como el cierre del mercado europeo a sus productos pesqueros.

Entre los principales problemas identificados por los expertos comunitarios figuran los transbordos ilegales de especies pelágicas de talla inferior a la reglamentaria que se producen en aguas del país africano entre canoas y buques de arrastre industriales.

También apuntan deficiencias en el seguimiento, control y vigilancia de la flota y lamentan que el marco jurídico no se ajuste a las obligaciones internacionales firmadas por Ghana.

Además, según al Comisión las sanciones impuestas por Ghana a los buques que practican o apoyan actividades de pesca ilícita no son eficaces ni tienen un efecto disuasorio adecuado.

Por eso, la Unión Europea pide a las autoridades del país que garanticen el seguimiento y control eficaz de las actividades de sus buques pesqueros y una aplicación adecuada de su sistema de ejecución y de sanciones.

Ghana también debe garantizar un sistema de gestión de la pesca sólido para evitar que el pescado procedente de actividades de pesca irregular llegue a su mercado o a otros mercados como el europeo.