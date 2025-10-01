Bruselas lanza 22,5 millones en becas para atraer científicos internacionales

Archivo - Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles becas por valor de 22,5 millones de euros destinadas a ofrecer oportunidades de una carrera postdoctoral en Europa a talentos de todo el mundo.

La beca forma parte del programa dotado de 500 millones 'Elegir Europa' y está pensada para lanzar carreras investigadoras en la UE, iniciando con proyectos postdoctorales pero también consolidando la perspectiva profesional.

En concreto las becas aportan fondos para los primeros dos o tres años de proyecto postdoctoral y las instituciones anfitrionas continuarán con el empleo durante los dos años restantes.

De esta forma, el Ejecutivo europeo quiere abordar la precariedad en el sector de la investigación, ayudando a Europa a retener el talento dentro de sus fronteras y a atraer a los mejores investigadores de todo el mundo.

Esta convocatoria esta abierta a solicitudes de cualquier campo científico, lo que demuestra el compromiso de las becas con la excelencia y la innovación en todas las disciplinas, ha informado la Comisión Europea en un comunicado.

En palabras de la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, la ciencia "es el combustible del progreso y el crecimiento de las sociedades". "Por eso Europa siempre elegirá la ciencia. Y por eso queremos que los mejores y más brillantes elijan Europa", ha indicado.