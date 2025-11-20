Bruselas pide a los 27 aprovechar la IA para agilizar la digitalización de sus sistemas judiciales

BRUSELAS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este jueves una 'hoja de ruta' para que los Estados miembro agilicen la digitalización de sus sistemas judiciales y en la que anima a los países a "aprovechar tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial (IA)" para reducir costes, mejorar la eficiencia de los sistemas y asegurar un mayor acceso a la justicia por parte de todos.

"La digitalización y la inteligencia artificial están transformando nuestras sociedades, incluido el sistema judicial. Con el paquete de justicia digital 2030, estamos modernizando los sistemas judiciales europeos, contribuyendo a la competitividad de nuestra economía al tiempo que garantizamos que la tecnología está al servicio de las personas, manteniendo la justicia abierta, accesible y basada en nuestros valores", ha defendido en un comunicado la vicepresidenta comunitaria de Soberanía Estratégica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

El objetivo de Bruselas es "acelerar" la digitalización de los sistemas judiciales en toda la UE y garantizar que tanto los ciudadanos, como las empresas y los profesionales tienen las herramientas necesarias para acceder a una justicia "ágil, inclusiva y adaptada a la era digital", gracias a una mayor apuesta por la innovación y por la colaboración transfronteriza y resolver barreras técnicas.

Para ello, la propuesta aboga por desarrollar un conjunto de herramientas que permita a los Estados miembro compartir las herramientas informáticas y de IA utilizadas en la justicia para acelerar la digitalización y ahorrar costes.

También plantea impulsar el "espacio europeo de datos jurídicos" para seguir facilitando el acceso online a la legislación y la jurisprudencia, utilizando el acceso a más datos judiciales para desarrollar herramientas de IA adaptadas a las necesidades de los sistemas judiciales.

Finalmente, Bruselas adelanta que realizará un estudio para encontrar una solución europea a las cuestiones técnicas derivadas de la cooperación entre los sistemas judiciales, por ejemplo a resolver los problemas de interoperabilidad en las videoconferencias transfronterizas.

MAYOR FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR

Además, el Ejecutivo comunitario plantea una "Estrategia Europea de Formación Judicial" para el periodo 2025-2030 con la que intentar que todos los profesionales de la justicia (desde jueces y fiscales hasta personal judicial y otros profesionales del Derecho) estén "debidamente equipados para poner en práctica la justicia digital".

La Comisión hace hincapié en la necesidad de profesionales de la justicia "cualificados y expertos en tecnología para garantizar el éxito de la transformación y digitalización de los sistemas judiciales en toda la UE".

La estrategia de formación judicial incluye formación práctica, por ejemplo, sobre sistemas digitales de gestión de casos, herramientas digitales de cooperación transfronteriza y tecnologías de comunicación seguras; y nuevas actividades de sensibilización sobre las repercusiones de las herramientas digitales y de IA en la justicia.

Los profesionales de la justicia también deben tener una formación adecuada para aplicar el Derecho digital de la UE, como la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), por lo que Bruselas reclama armonización en la formación financiada con presupuesto nacional y europeo para "crear sinergias y aumentar el impacto a largo plazo de la formación judicial y de los fondos disponibles".