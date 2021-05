Bruselas.- Escrivá señala que el rescate de Plus Ultra "no es un asunto europeo"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado este miércoles que el debate sobre el rescate de Plus Ultra "no es un asunto europeo", aunque "igual se ha intentado europeizar", y que no le consta que vaya a redactarse un expediente por parte de Bruselas.

De esta forma, Escrivá ha destacado, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, que no tiene "la sensación" de que estas ayudas "sean un tema europeo". Asimismo, ha resaltado que lo "importante" es que la gobernanza de estas ayudas y que las decisiones que tome la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) "sean sólidas y rigurosas".

En ese sentido, ha remarcado que lo importante es que "se sustancien bien los expedientes" y que se hagan uso de todos los procedimientos de control, sobre lo que ha indicado que "eso está muy bien diseñado".