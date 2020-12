Bruselas.- Montero responde a Madrid que el reparto del Fondo React se ha hecho con "criterios objetivos" de Bruselas

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido este miércoles a la Comunidad de Madrid que el reparto del fondo 'React-EU de 10.000 millones de euros se ha hecho con "criterios objetivos" de la Comisión Europea, como el nivel de paro, de riqueza o de caída de PIB, y ha recordado que del Fondo Covid de 16.000 millones obtuvo casi el 21% y entonces no preguntó por los criterios.

Así lo ha señalado Montero en declaraciones a Europa Press, después de que el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, haya enviado una carta a la ministra para solicitar explicaciones sobre la metodología empleada en el reparto del Fondo React-UE para paliar los efectos del Covid-19.

Lasquetty recuerda en la misiva que estos fondos están pensados para las regiones más afectadas por la pandemia y que la Comunidad de Madrid recibirá 1.284 millones de euros, equivalentes al 12,8% de la cantidad total, y dice ver "incomprensible" el reparto del fondo al tomar como referencia un "cálculo desconocido" sobre el impacto de la crisis.

"Me gustaría que también me preguntara el consejero sobre cómo son los criterios para que Madrid haya recibido más del 20% del Fondo Covid de 16.000 millones", ha respondido Montero, quien ha defendido que el reparto no se ha realizado de forma "caprichosa" por el Gobierno, sino que en el caso del Fondo Covid respondía al mayor impacto de la pandemia en Madrid y se intentaba proteger los servicios públicos.

Montero ha afirmado que se han utilizado "criterios objetivos que se aplican de forma objetiva" para el reparto de dicho fondo, y que tienen en cuenta, entre otros, el nivel de paro, de riqueza en relación al PIB o el paro juvenil.

De esta forma, ha afeado que las CCAA del PP pongan el acento en el supuesto "agravio territorial y en supuestos regalos y concesiones a otras partes" y ha criticado que el PP siga "instalado en el combate entre territorios", por lo que ha pedido que "salga" de esa postura ya que junto al PSOE han sido "clásica y tradicionalmente fuerzas articuladoras de la equidad territorial".

Además, ha apuntado que en el caso de Andalucía ha sucedido lo contrario, ya que desde esa región se "quejan" del reparto del Fondo Covid y no del Fondo 'React', al ser la primera región en cuanto al porcentaje de recursos de este fondo, con 1.881 millones de euros (18,8% del total).

LOS CRITERIOS DEL REPARTO

Según ha detallado Hacienda, el primer criterio para el reparto mide el impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad autónoma, con un peso equivalente a las dos terceras partes del reparto total.

Para ello, se toma en consideración el peso relativo de cada comunidad autónoma en la caída total del PIB de España entre el primer semestre de 2019 y el primer semestre de 2020, utilizando los datos más actualizados disponibles publicados por la AIReF, a nivel regional, y por el INE, a nivel nacional.

Una vez obtenidos los anteriores porcentajes, se moderan tomando en consideración la prosperidad relativa de cada comunidad y ciudad autónoma, medida como el PIB per cápita en paridades de poder adquisitivo respecto a la media de España, de acuerdo a la última estadística publicada por Eurostat correspondiente al año 2018.

El segundo indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo, con un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación, y se conforma por la suma ponderada de dos variables: el 75% por el peso de cada región en el total de desempleados en enero de 2020 y el 25% restante por el peso relativo de cada región en el incremento en el número de desempleados del SEPE entre enero de 2020 y la media junio-agosto de 2020.

El tercer indicador mide el impacto de la crisis en el desempleo juvenil, que tiene un peso del 1/9 de la asignación total y sigue los mismos criterios establecidos para el desempleo total, pero considerando solo los desempleados entre 15 y 24 años.

Adicionalmente, se incluye una ayuda para las regiones ultraperiféricas (Canarias) equivalente a 30 euros por habitante, para lo que se han tomado las cifras de habitantes publicadas por Eurostat correspondientes a 2019.

PIDE AL PP QUE ABANDONE LA "POLÍTICA DEL FRENTISMO"

La ministra ha defendido que el Gobierno ha trabajado de forma "justa" para evitar que sucediese como en la crisis anterior, que cada comunidad quedó a "su suerte" desencadenándose el "sálvese quien pueda", y ha insistido en la "pena" de que algunas CC.AA. utilicen su "altavoz" para seguir la "consigna" de Pablo Casado del "desgaste, acoso y derribo a un Gobierno que nunca ha reconocido como legítimo porque la derecha no acepta los resultados electorales".

"Ya está bien de practicar desde una comunidad la política del frentismo", ha apostillado Montero, quien ha criticado también que un partido que "se llama democrático", en referencia al PP, diga que vaya a "incumplir" la ley y que anuncie que se servirá de "artimañas" para que no entre en vigor la ley y por tanto se produzca un "fraude de ley".

"Ojalá reflexionen, desde la razonabilidad y el sentido común, desde el ejercicio cada uno de sus competencias, y respeten la voluntad popular, que ha decidido que haya un gobierno progresista que va a impulsar leyes progresistas".

La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una "prioridad" del Gobierno para 2021, con el fin de abordar la "infrafinanciación" de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta "armonización" fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.

Así, ha asegurado que el sistema será "justo" con todos los territorios, si bien ha apostillado que "nunca" un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un "común denominador" para que "todos" reciban recursos adecuados y "no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios terrioriales".