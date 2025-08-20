Bruselas.- Nota a la agenda informativa de Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan este nuevo tema a la agenda informativa de este miércoles 20 de agosto:

-- 12.30 horas: El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador Nacional Jurídico, Jorge Buxadé, hará declaraciones a los medios para comentar la actualidad nacional. Sede de Vox (C/ Bambú, 12).

-- 12.30 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa. Senado (C/ Bailén, 3).

NOTA: El PP retransmitirá la rueda de prensa en directo a través de sus redes sociales y posteriormente facilitará un enlace de descarga.