VÍDEO: Almunia dice que entiende muy bien motivos de amnistía y que PP "no conoce Bruselas" si pretende que la rechace

El exvicepresidente de la Comisión Europea, el socialista Joaquín Almunia, ha asegurado este miércoles que "en general" está de acuerdo con el texto de la amnistía porque entiende "muy bien los motivos" ya que, de lo que se trata, es de "resolver lo que no se pudo resolver en Cataluña con las medidas adoptadas a partir de 2017". Además, ha afirmado que el PP "no conoce bien Bruselas todavía" si pretende que la rechace.

Almunia, que fue vicepresidente de la Comisión Europea entre 2010 y 2014, ha realizado estas declaraciones este miércoles en Bilbao antes de ofrecer la charla sobre "La gobernanza económica de la zona euro: los desafíos para Euskadi" en la Cámara de Comercio de la capital vizcaína.

Preguntado por los periodistas sobre la pretensión del PP de llevar la Ley de Amnistía al pleno del Parlamento Europeo, ha afirmado que los populares, a su entender, lo que han hecho es "mover la cola para decir 'estoy aquí' pero, si en Bruselas se lo estudia, verán que esta ley no tiene mayor impacto sobre cualquier norma europea o cualquier principio europeo que pueda ser afectado y que pueda redundar en perjuicio de España". "No lo veo, sinceramente", ha precisado.

Tras recordar que no será la Eurocámara la que validará esta norma, sino que el que "la va a validar es el Parlamento español", ha considerado que, desde su punto de vista, todo lo ocurrido en torno al pròces "fue mal llevado" y, "ahora, las consecuencias o las dejas ahí, que se enquisten, que no sé a quién beneficia porque el problema no ha desaparecido aunque la sociedad catalana ahora está más calmada y no salga todos los días a la superficie".

Respecto a la negociación con los independistas para la investidura de Sánchez, Almunia ha reconocido que "a nadie le hubiese gustado tener que enfrentarse con esta situación de dos bloques políticos en el Parlamento español cuya única solución, para que alguno de los dos tenga una mayoría suficiente, es contar con esos votos".

A su juicio, fueron los ciudadanos los que lo decidieron el resultado que dejaron las urnas en las últimas generales, "y son quienes mandan, aunque a nadie le gusta ver esa composición, ni siquiera a ellos mismos, que obtuvieron un mal resultado desde el punto de vista de sus expectativas".

A partir de ahí, Almunia ha subrayado que un político no puede cambiar la composición de un Parlamento porque no le guste, sino que lo que tiene que hacer es "ganárselo con esfuerzos, con política y con votos, en una situación como ésta, que no ha sido agradable para prácticamente nadie".

En cuanto al hecho de que haya exministros socialistas que se hayan expresado contrarios a la norma, ha recordado que "exministros somos muchos y variados".

NUEVO ESTATUTO DE CATALUÑA

Almunia ha reiterado que entiende "muy bien las razones por las que se pone encima de la mesa un proyecto de amnistía". En su opinión, es necesario "resolver lo que no se pudo resolver en Cataluña con las medidas adoptadas a partir de 2017 o la política desarrollada a partir de que el Tribunal Constitucional sentenciase en contra algunos aspectos del Estatuto de Cataluña, que ya había sido ratificado en referéndum por los electores catalanes", algo que ha calificado como de "error".

A su juicio, el Tribunal Constitucional de la época "cometió una seria imprudencia" y eso generó una situación de "deslegitimación en una parte de la sociedad catalana, que llevó a las histerias y a las locuras que se cometieron en 2017".

Desde su perspectiva, aquella situación hubiese requerido, una "reacción inmediata", no ya al final de octubre, sino en septiembre, cuando "el Parlamento de Cataluña votó de manera acelerada y absolutamente equivocada dos leyes plenamente anticonstitucionales".

Era en aquel momento, ha añadido, cuando hubo que aplicarse el 155, sin llegarse al referéndum y esa decisión, ha dicho, "hubiese sido la mejor medicina para no dejar rodar la bola, porque aplicar el 155 en todo caso fue necesario, pero, desde mi punto de vista, tardío".

ACTUACIÓN JUDICIAL

En este punto ha aludido a la actuación judicial para afirmar que, "si se llevan a los tribunales los problemas políticos sin haberlos discutido ni dialogado ni intentado resolver políticamente, el tribunal dicta sentencias, que es para lo que están los tribunales".

Respecto a las sentencias sobre el procés, Almunia ha asegurado que "llevar problemas políticos sin resolver, cuando son tarea de los políticos, a los tribunales, no es bueno para nadie: ni para los políticos, ni para las instituciones en las que los políticos representan a los ciudadanos, ni para el Poder Judicial".

En su opinión, hacerlo lleva a "implicar al Poder Judicial en temas en los que no debería estar implicado". "Porque lo suyo no es resolver el problema de los políticos, lo suyo es aplicar la ley y aplicarla bien, con sentido común, sentido jurídico, jurisprudencia y su marco constitucional", ha concluido.

