Bruselas.- Zapatero cree que Iglesias "matizará" sus palabras comparando a los exiliados del franquismo con Puigdemont

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes que cree que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "matizará" sus palabras en las que comparaba la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia española en Bruselas, con la de los republicanos que se exiliaron durante la dictadura franquista.

El líder de Unidas Podemos, al ser preguntado en una entrevista en La Sexta, en concreto, si consideraba a Puigdemont un exiliado y si su situación se puede comparar con la de las víctimas del franquismo que dejaron España, respondió: "Lo digo claramente, creo que sí. Y eso no quiere decir que yo comparta lo que hiciera".

"Las comparaciones, a veces, son fáciles para deslizarse", ha respondido Zapatero en una entrevista en el programa 'La Noche en 24 Horas', recogida por Europa Press, en las que ha asegurado que "la comparación la hace quien pregunta". "Es importante", ha justificado el exlíder socialista, quien se ha mostrado "seguro" de que Iglesias "matizará" sus palabras sobre la equiparación de los exiliados con la situación de Puigdemont.

En este sentido, Zapatero ha criticado "la inercia de la pereza de la oposición" que, a su juicio, "siempre critica digan lo que digan" los miembros del Gobierno de coalición, especialmente el vicepresidente segundo.

Así, le ha parecido "interesante" que ahora "determinados políticos reivindiquen el exilio en el franquismo" como "consecuencia de una dictadura franquismo". "Esto me ha alegrado. No hay mal que por bien no venga", ha ironizado.