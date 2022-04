Cáceres albergará un centro de datos neutro en carbono y en su construcción habrá "picos" de 1.200 trabajadores

El complejo conllevará inversiones por importe de unos 840 millones

MÉRIDA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cáceres albergará un centro de datos neutro en carbono correspondiente a la primera fase del proyecto CCGREEN, promovido por la empresa Ingenostrum, y en su construcción habrá "picos" de 1.200 trabajadores.

Así, conectado con los cables marítimos internacionales, se construirá este campus data center cerca de la nueva subestación de Arenales y el polígono de Las Capellanías con siete edificios, un lago artificial y dos plantas fotovoltaicas, una para autoconsumo y otra para suministrar energía.

Esta iniciativa ha sido presentada este martes en una rueda de prensa en Mérida por parte del CEO de Ingenostrum, Santiago Rodríguez Agúndez; el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, entre otras personalidades.

El CEO de Ingenostrum ha valorado que esta iniciativa constituye un "proyecto singular" de economía circular y ha informado de que se tiene previsto el cierre financiero del primer proyecto en septiembre 2023.

La inversión total en los edificios 'data center' alcanza los 800 millones de euros, mientras que en los edificios de oficinas se invertirán 25 millones más y unos 15 millones en la urbanización.

En cuanto a la operación de los 'data center' podrían trabajar algo más de 200 personas y los siete edificios de oficinas albergarían 1.400 personas.

El nuevo proyecto CCGREEN es un parque eco-industrial que contendrá el primer centro de datos neutro en carbono de la Unión Europea, un proyecto liderado por Ingenostrum en colaboración con la Universidad de Extremadura y que cuenta con la participación de empresas como Alfa Laval y Statkraft.

EXTREMADURA, "LÍDER EN RENOVABLES"

Rodríguez Agúndez ha destacado que Extremadura es una región "líder en renovables" y un modelo de colaboración público-privada, además de considerar que es el "mejor" lugar del sur de Europa para desarrollar proyectos renovables por tener energía barata, agua y territorio.

Respecto al centro de datos, el CEO de Ingenostrum ha reseñado que representa una iniciativa de economía circular "muy singular" porque utilizará el efluente de la depuradora de aguas residuales de Cáceres para hacer un bombeo en hora solar para llenar una balsa artificial que servirá para dar refrigeración a los edificios.

Pero para completar aún más la economía circular, el calor que sobra de estos edificios se empleará en climatizar los siete edificios de oficinas para empresas TIC, que son "muy importantes" en el desarrollo de la región.

De igual forma, Santiago Rodríguez ha señalado que la novedad del carbono neutral es porque la industria del 'data center' necesita que la energía que consume sea verde y ha remarcado que en este proyecto "no hay nada de energía fósil".

Asimismo, ha indicado que se va a dejar espacio por si quisieran instalarse en esta iniciativa proyectos pilotos y, en fases posteriores, se seguirá tratando de poner un gran proyecto de almacenamiento síncrono termoeléctrico.

MOMENTOS CLAVES

De igual manera, y a preguntas de los medios, Santiago Rodríguez ha confiado en que espera poder tener los permisos entre julio y agosto de 2023 para poder empezar la construcción. Asimismo, la comercialización del espacio IT, que son las empresas que tendrán allí sus servidores, empezará a partir de julio de este año.

Respecto al suministro eléctrico, ha señalado que se van a conseguir precios "estables y muy competitivos" al contar con plantas de energía renovables asociadas al proyecto, mientras que en cuanto a la captación de clientes, ha informado de que se han iniciado conversaciones al "más alto nivel" con "compañías gigantes".

Por su parte, el director de Desarrollo de Negocio en España y Portugal de Statkraft, Rodrigo Álvarez, también presente en la presentación, ha señalado que su empresa aporta su experiencia en materia de energías renovables, mientras que el director de División de Energía en la península ibérica de Alfa Laval, José Manuel Palomo, ha explicado que sus tecnologías están orientadas a todo lo que tiene que ver con el intercambio de calor, una etapa fundamental en lo que tiene que ver con los centros de procesos de datos.

VARA DESTACA QUE ES UN MODELO DE "ECONOMÍA DE LA INTELIGENCIA"

Por su parte, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha valorado que el que se ha presentado este martes es un proyecto "muy importante", más allá de la cuantía y o del empleo que pueda generar, ya que es un modelo de lo que representa la "economía de la inteligencia".

Así, Vara ha considerado que esta iniciativa tiene "todo", ya que "entra de lleno" en el nuevo mundo de la conectividad y de los datos, lo hace sumando a empresas complementarias entre sí y representa un proyecto de "pura y dura economía circular".

De esta forma, aunque es un proyecto de iniciativa privada, la colaboración público-privada ha sido destacada y ha incidido en que sus promotores no vienen a hacer un "favor" a Extremadura sino que vienen porque creen que la región es un "lugar perfecto" para invertir.

"De cara a lo que significan y representan las energías renovables esta es una magnífica manera de poder entender que Extremadura no solo es un sitio donde hay empresas poniendo espejitos", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que la competitividad viene en gran medida de los costes energéticos, algo que se ve aminorado por la implantación de las energías renovables.

También ha valorado que el de CCGREEN es un proyecto "muy realista" y basado en la evidencia y en la ciencia, algo que es de agradecer, además de considerar que es "probablemente" es la iniciativa más completa que le han presentado en los últimos años.

Por otro lado, y preguntado por la reforma que planteará Extremadura sobre la Ley el Suelo nacional, Fernández Vara ha insistido en que la región no quiere modificar esta norma o el decreto de ZEPAs para que haya menos suelo protegido, sino para que el que haya no impida el desarrollo de proyectos que permitan "la vida de la gente".

"Es más, estaríamos en condiciones incluso de que hubiera algo más de suelo protegido allí donde no obstaculice el desarrollo de según qué proyectos que en estos momentos tenemos", ha señalado, al tiempo que ha indicado que el "ejemplo claro" es el municipio de Cáceres, que tiene "muchísimo suelo" pero que no puede disponer de él.

DÍA IMPORTANTE PARA CÁCERES

Finalmente, el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha reseñado que este proyecto es "lo más importante" que le ha pasado a Cáceres desde su reconocimiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Así, ha mostrado su satisfacción porque sienta las bases de un desarrollo industrial que ha tenido "muy levemente" la ciudad, consolida un modelo de ciudad basado en el desarrollo sostenible y ratifica que Cáceres es una ciudad amigable con los inversores.

Salaya ha asegurado que esta iniciativa será "realidad en muy poco tiempo" y ha valorado que transita con la comodidad de las cosas "bien hechas".

Por ello, le ha dado la bienvenida a Cáceres, ha agradecido la confianza depositada en la ciudad y ha agradecido también a la Junta de Extremadura por haber posicionado dicha iniciativa como un "proyecto estratégico" para la región.

Salaya, preguntado sobre el proyecto de mina de litio, ha indicado que se ha propuesto "no hablar mucho" de esta propuesta porque empieza a pensar, ha dicho, que "no existe el proyecto más allá del mundo especulativo y del mundo de los inversores y de la economía financiera".

"No hay proyecto, no hay presentado ningún proyecto, no hay más que anunciado un proyecto subterráneo actualmente del que no sabemos nada porque no se ha registrado y por lo tanto es un proyecto que a día de hoy no existe para la administración y que probablemente no exista en la economía real", ha dicho.