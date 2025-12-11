Canarias defiende en Europa una mejor remuneración de los trabajadores del turismo por la sostenibilidad del sector

Archivo - El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, ha participado este lunes en la mesa de trabajo de la 'Migration Task Force' de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

El Gobierno de Canarias ha llevado ante el Parlamento Europeo la necesidad de ofrecer más formación y remunerar de manera adecuada a los trabajadores del sector turístico con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y el impacto positivo de esta actividad.

La petición la ha formalizado vía enmiendas al Proyecto de informe sobre la mejora de la conectividad, la preservación del patrimonio cultural y el impulso de la excelencia local en el turismo europeo: gestión de destinos y crecimiento de turismo regional. Así, la iniciativa ha sido presentada ante la Eurocámara por el PNV, que se integra en el Grupo Renew, según informa el Gobierno en una nota.

En concreto, exponen, Canarias considera que la calidad del turismo y el bienestar de las comunidades locales dependen de trabajadores formados y valorados. "Si estas aptitudes continúan infravaloradas y mal remuneradas, la calidad del servicio y su impacto positivo se verán limitados", ha puntualizado el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo.

En paralelo, el Ejecutivo ha sumado las "dificultades" de la población residente para acceder a una vivienda, una situación "agravada" por el aumento de la demanda vinculada al uso turístico, que ha "tensionado los precios del alquiler y la compra".

Asimismo, plantea el Gobierno regional que la disponibilidad de vivienda para los residentes afecta directamente no solo a la calidad del turismo, sino a la vida local, por lo que solicita a la Comisión Europea una definición clara de la relación entre la actividad turística y la vivienda para orientar políticas "efectivas".

La enmienda subraya que, aunque las acciones de proximidad son fundamentales para la conservación del patrimonio cultural, su continuidad "se ve amenazada" por el "éxodo forzado" de residentes. Esta circunstancia, añaden, repercute en la vida comunitaria y en la calidad de la experiencia turística que reciben los visitantes.

CONECTIVIDAD

Por otro lado, el Gobierno de Canarias insiste en las enmiendas presentadas en el carácter transversal del turismo y su incidencia en sectores como el transporte y la cultura o el empleo y el desarrollo regional. Este efecto, advierten desde el Ejecutivo, es aún más relevante en regiones donde el turismo constituye el principal motor económico, como es el caso del archipiélago canario, por lo que requiere de "políticas coordinadas y financiación específica".

Por ello, insta a que el carácter transversal del sector se refleje adecuadamente en todas las políticas de la Unión, armonizando la legislación en ámbitos como el desarrollo regional y rural, la digitalización, la competitividad, el empleo, la educación, el acceso a la vivienda asequible o el transporte.

De hecho, aunque el Gobierno acoge con "satisfacción" el próximo plan de inversiones en transporte sostenible, a través de las enmiendas presentadas en Europa, insta a garantizar que el camino hacia las cero emisiones netas evite los costes ocultos, burocracia excesiva o los recargos injustos de las compañías aéreas que "inflan" precios de los billetes para turistas residentes y pymes.

"Nuevas cargas fiscales, como un impuesto al combustible, pondrían en peligro la conectividad, asequibilidad y competitividad del sector turístico", añaden desde el Ejecutivo.