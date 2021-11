Casado y Abascal reprochan a Sánchez no apostar por la energía nuclear y le piden mirar a Francia

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no apostar por la energía nuclear y le han pedido mirar a Francia, principal potencia nuclear en la Unión Europea, que ha avanzado su intención de ampliar su parque de reactores nucleares como política de transición energética.

Así, durante el debate posterior a la intervención del presidente en la Cámara para informar de las últimas cumbres europeas, los líderes del PP y Vox han citado los planes del presidente francés, Emmanuel Macron, para construir nuevos reactores para garantizar su soberanía energética.

Concretamente, Casado ha preguntado a Sánchez por qué no incluye la energía nuclear dentro de su política energética y de descarbonización de la economía y ha sostenido ante el presidente que "la energía 'verde' no puede ser barata y abundante" de forma simultánea y que, si es abundante no será barata.

Abascal, por su parte, ha criticado "la demonización de las nucleares" por parte del Gobierno, pero también "el derribo del carbón" y el cierre de las plantes térmicas. Tras citar el plan del mandatario francés de construir más centrales, ha ironizado con que el plan del Gobierno "es comprarles a ellos la energía nuclear".

También se ha preguntado por ello la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que aun sin pedirle más peso de esta energía, ha asegurado que, por mucho que Sánchez defienda las renovables, realmente no hay una apuesta por las mismas.

SÁNCHEZ DEFIENDE LAS ENERGÍAS LIMPIAS COMO SOLUCIÓN

Todo ello tras la defensa del presidente del Gobierno de sus políticas de transición energética, basadas fundamentalmente en la mayor instalación de energías renovables que, ha subrayado, no tienen relación con la actual escalada de los precios de la energía: "No son el problema, sino la solución a esta crisis de energía".

Así, ha asegurado que gracias a este mayor peso de las energías renovables prevé que España cuente a partir de 2023 con uno de los precios más bajos de la Unión Europea, "con mejores perspectivas aún en 2025", con precios "sensiblemente inferiores" a los países de su entorno.

Además de la defensa de las renovables, el presidente del Gobierno ha reivindicado la necesidad de hacer a nivel europeo una reforma del sistema de fijación de precios "lo más ambiciosa posible" para desvincular el precio de la energía más cara del precio de toda la electricidad en el mercado mayorista.

PODEMOS: CEDER INTERESES DE LAS ELÉCTRICAS, UNA "AUTOAGRESIÓN"

Durante el debate, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha exigido una transición energética "de forma justa", para proteger a familias, industrias y las zonas rurales, advirtiendo de que "poner los beneficios económicos de las grandes empresas energéticas por delante de estos principios ecológicos y sociales sería un tremendo error y una autoagresión al proyecto europeo".

Por el PDeCAT, Ferrán Bel ha compartido las declaraciones de Sánchez de que las renovables son solución, pero ha asegurado que estas han sido "penalizadas" y "castigadas" por decisiones del Gobierno, como el recorte de los beneficios extraordinarios derivados del sobrecoste del gas y los derechos de emisión de CO2.