El Centro Común de Investigación de la UE colaborará en la especialización inteligente de Andalucía 2021-2027

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha trasladado al director del Centro Común de Investigación (en inglés Joint Research Centre, JRC) de la Comisión Europea en Sevilla, Míkel Landabaso, los principales objetivos que Andalucía persigue con la elaboración de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad 2021-2027, denominada 'S4 Andalucía'.

El encuentro se enmarca en el proceso de gobernanza participativa con el que contará la 'S4', que integrará a representantes de las empresas, organismos de investigación, Administración Pública, sociedad civil y mercado, según ha informado en un comunicado la Junta.

Entre todos se trabajará en la localización de oportunidades empresariales eficaces y eficientes. Así, ha destacado que el JRC colaborará en el diseño de la estrategia en Andalucía, que sentará las bases de las políticas públicas en materia de innovación de la región para el próximo marco comunitario.

El JRC es el servicio científico de la Comisión Europea. Sus investigadores proporcionan a la UE y a las autoridades nacionales apoyo independiente, información técnica y datos para la toma de decisiones. Establecido desde 1994 en el PCT Cartuja de Sevilla, cuenta con otras cinco sedes en la UE: Bruselas y Geel (Bélgica), Ispra (Italia), Karlsruhe (Alemania) y Petten (Holanda).

A través de su Plataforma de Especialización Inteligente (S3Platform), el JRC asesora a los países y regiones de la UE en el diseño y aplicación de sus estrategias de innovación.

Entre otras actividades de apoyo, facilita el acceso a datos y herramientas para identificar ámbitos de especialización de las regiones y fomentar la cooperación interregional y la creación de asociaciones entre diversos agentes de toda Europa. Desde su creación en 2011, la Plataforma de Especialización Inteligente ha mantenido una colaboración intensa con Andalucía a través de varios de sus organismos públicos, como por ejemplo el caso de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA y la Agencia Andaluza de Energía (AAE).

La Estrategia S4 Andalucía dará continuidad a la actual RIS3 Andalucía--del inglés Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation of Andalusia--.

La Junta ha explicado que este documento recogerá las medidas necesarias para mejorar los modelos productivos de la región, identificando sus puntos fuertes (modelos innovadores) para poder compartir sus ventajas competitivas con otras regiones europeas (modelos colaborativos) y poder, de este modo, "afrontar con garantías de éxito los grandes retos sociales y ambientales, inabordables de forma individual por cada región".

La Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027, cuya formulación se aprobó el pasado enero por el Consejo de Gobierno de la Junta, servirá de referencia a los agentes públicos y privados implicados en la transformación económica de la comunidad y articulará el marco estratégico "para una región más inteligente a través de la innovación, el emprendimiento, la transición industrial y la digitalización".

La elaboración de esta Estrategia S4 Andalucía se hará con el personal adscrito a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, por lo que "no supone aumento de gasto o variación en los ingresos de la Administración de la Junta de Andalucía", ha precisado.

Partiendo de la evaluación de la RIS3, la 'S4' Andalucía contendrá, en primer lugar, un diagnóstico donde se identifiquen los problemas y las necesidades y se establezcan los retos a los que deberá dar respuesta. En segundo lugar, incluirá la definición de los objetivos estratégicos y específicos con sus metas asociadas, en coherencia con la planificación económica, social y ambiental de la Junta.

Especificará, en tercer lugar, las líneas estratégicas, programas, medidas e instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, asignando competencias y estableciendo indicadores de realización y resultados.

Para su elaboración, la Consejería de Transformación Económica creará un grupo de trabajo, presidido por el consejero Rogelio Velasco, y que estará coordinado por la secretaría general de Empresas, Innovación y Emprendimiento.

En este grupo participarán, además, las direcciones generales de Transferencia del Conocimiento y Planificación Económica, junto a responsables en materia de I+D+i de la Consejería de Salud y de Fondos Europeos (Consejería de Hacienda).

La Agencia IDEA, al ser la entidad instrumental con competencias en materia de desarrollo y promoción de la actividad económica y del tejido empresarial andaluz, actuará como oficina técnica de la 'S4 Andalucía'.

La Junta ha remarcado que el borrador inicial de la Estrategia se someterá a la consideración de todas las consejerías de la Junta de Andalucía que tengan vinculación a ella, así como de los agentes económicos y sociales, de tal manera que puedan incorporarse sus aportaciones.

Una vez validado, el titular de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades elevará la propuesta al Consejo de Gobierno para su aprobación mediante acuerdo.