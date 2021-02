Comisión Europea.- Acción Exterior y la UPNA presentan un informe sobre el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior

PAMPLONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha sido presentado en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), el informe 'Futuro Universitario Europeo', encargado por el Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, a un equipo de investigadores del centro universitario, en donde se desbroza la iniciativa que la Comisión Europea desarrolla para establecer un Espacio Europeo de Educación antes del 2025.

El informe, realizado a instancias de la Dirección General de Acción Exterior, ha sido llevado a cabo por los investigadores Katrin Simon, Hugo López y Andrea Ollo del Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE) de la UPNA.

El estudio tiene por objeto identificar, examinar y sintetizar la documentación emitida desde diversas instituciones europeas para exponer las principales líneas de la política europea de enseñanza superior y el desarrollo del denominado Espacio Europeo de Educación, según ha informado el Gobierno.

En la presentación del informe han participado Ramón Gonzalo, rector de la Universidad Pública de Navarra; Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas; Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, junto con Katrin Simón, una de las autoras del trabajo.

El documento examina los documentos más relevantes relativos a las principales estrategias de la Unión Europea que inciden, directa o indirectamente, en la creación y desarrollo de las políticas públicas de enseñanza e investigación en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

Dividido en 7 apartados, examina las diferentes dimensiones del modelo de Espacio Europeo de Educación, la Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, 'Skills agenda', y el desarrollo de habilidades digitales, el nuevo paquete de medidas en política industrial europea para el desarrollo de una Industria Conectada, así como los diferentes mecanismos de financiación para conseguir el futuro Espacio de Educación.

Durante la presentación, la consejera Ollo ha destacado que proyectos como éste "insisten también en el fomento de la identidad europea y el desarrollo de la consciencia del patrimonio cultural de Europa y su diversidad". Esta estrategia, ha dicho, "debe entenderse de manera transversal y coordinada con acciones como la Estrategia Industrial Europea, la Agenda de Capacidades (Skills Agenda) o Pilar Europeo de Derechos Sociales".

"CLAVE PARA NAVARRA"

Por ello, ha añadido, "entendemos que este Espacio de Educación es clave para Navarra, entendiéndolo como oportunidad, por lo que este estudio será de gran utilidad para valorar el impacto, posibilidades y oportunidades que ofrece para Navarra este espacio de educación superior".

Por último, se ha referido a las oportunidades que Europa va a ofrecer en el espacio del conocimiento, investigación, e innovación. "No puedo dejar de mencionar las nuevas vías que la UE va a ofrecer con programas como el nuevo Erasmus+, que alcanza un presupuesto de 23,4 mil millones de euros, un 59% más que el periodo anterior", ha dicho.

A ello, ha concluido, "hay que sumar que uno de los ámbitos emblemáticos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Next Generation es precisamente el refuerzo y adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación".

Por su parte, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, ha destacado que una de las conclusiones que se recogen en el documento sea que, "para poder innovar, es necesario adaptarse al mundo en el que vivimos: un mundo cada vez más digital y globalizado".

"Es muy significativo que uno de los bloques temáticos de este informe sobre el futuro universitario sea 'habilidades digitales'. Y es que la digitalización se ha demostrado como elemento clave durante esta pandemia, pues nos ha permitido mantenernos unidos a nuestro entorno familiar, personal y laboral", ha indicado.

Además de considerar que la internacionalización es un elemento "indispensable" para alcanzar la excelencia en el ámbito universitario, ha destacado "el elevado nivel de innovación tanto de los actuales estudios del grado de Medicina como del nuevo edificio de Ciencias de la Salud, en los que se concibe la Salud desde un punto de vista "holístico".