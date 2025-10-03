Comisión Europea.- Agenda Autonómica de Europa Press para este viernes, 3 de octubre

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones más destacadas de la sección de Autonomías previstas para el viernes, 3 de octubre:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 10.15 horas: En Grove (Pontevedra), el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en una mesa redonda sobre política europea en el marco del VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que estará moderada por el director de Agenda Pública, Marc López, y en la que también participarán la profesora de la IE University Amanda Sloat; el que fuera vicepresidente de la Comisión Europea (2019-2024) Margaritis Schinas, y el editor de Europa Político, Jamil Anderlini. En el Pabellón de Congresos y Exposiciones La Toja (Rúa Vilagarcía).

-- 11.00 horas: En San Sebastián, la presidenta del GBB del PNV, Euge Arrizabalaga, presenta a la persona de su partido candidata a sustituir a Eneko Goia --que ha anunciado su renuncia--, a la Alcaldía de San Sebastián (En la plaza Zuloaga junto al museo San Telmo).

-- 11.00 horas: En Oviedo, rueda de prensa del presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, y el Secretario General Nacional del Partido, Miguel Tellado. Sede del PP regional (Calle Azcárraga, 12).

-- 12.00 horas: En Tobarra (Albacete), pleno municipal extraordinario donde se debatirá la moción de censura registrada en el Ayuntamiento de Tobarra (Albacete) contra la alcaldesa del PP, Manuela Garrido.

-- 12.15 horas: En Cartagena, el astillero de Navantia acoge la ceremonia de puesta a flote del submarino S-82 'Monturiol', segunda unidad de la serie S-80 construida para la Armada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidirá la ceremonia, a la que asistirán el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez. Isabel López, esposa del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), ejercerá de madrina y será la encargada de cortar la cinta que activa la rotura de botella sobre el casco del submarino. Antes, a las 11.00 horas, Robles presidirá el acto de aceptación del hito programático de la puesta a flote del S-82, al que asistirá la alcaldesa, Noelia Arroyo. En los astilleros de Navantia (Ctra. Algameca, s/n).

NOTA: Los medios interesados deberán acudir al control de seguridad de la puerta principal del astillero a las 10.30 horas. La ceremonia será retransmitida por streaming a partir de las 12.15 horas en 'https://youtube.com/live/al4fArgXWwc?feature=share'.

-- 13.00 horas: En A Toxa (Pontevedra), el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el Foro La Toja. Pavillón de Congresos e Exposicións.// -- 18.30 horas, el ministro de economía, comercio y empresa, Carlos Cuerpo, interviene. Gran Hotel La Toja.

-- 13.30 horas: En Gijón, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita las obras de construcción de 250 viviendas industrializadas ubicadas en el solar de la antigua Escuela de Peritos, en Gijón. Viviendas antigua 'Escuela de Peritos' Parking Gijon (C. Colón, 2).

TRIBUNALES

-- 11.30 horas: En Barcelona, la pta.del TSJC Mercè Caso preside la apertura del año judicial. Pool de fotografía con participación de Europa Press (Palau de Justícia. Companys 14).

ECONOMÍA-LABORAL

-- 10.30 horas: En Toledo, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, presenta la programación y las novedades de la XLIV edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha, FARCAMA. En la Mezquita de Tornerías (Calle Tornerías, 27).

-- 11.15 horas: En Valencia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comprueba la evolución de las medidas laborales adoptadas y proponer nuevas acciones tras la dana (imágenes para gráficos); a las 11.30 horas, atiende a los medios. Delegación del Gobierno (Plaza del Temple, 1).

SOCIEDAD

-- 11.30 horas: En Barcelona, reintroducción de la lechuza en Montjuïc (Castell de Montjuïc).

-- 11.45 horas: En Lumbier (Navarra), la Reina Letizia inaugura el curso escolar 2025-2026 en el Centro Integrado Politécnico de FP de Lumbier (Avenida Diputación s/n) (la llegada de la Reina está prevista a las 11.45 horas). A las 11.50 horas, tendrá lugar una reunión informativa de representantes del centro, autoridades y la Reina; a las 12.10 horas, un recorrido por las instalaciones; y a las 12.55, horas la despedida de la Reina.

CULTURA

-- 11.00 horas: En Logroño, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, entre otras autoridades, inauguran la Feria del Libro (En el Espolón - junto a La Rosaleda).

-- 11.00 horas: En Barcelona, Palau de la Música, Manga Barcelona y OSV presentan un doble concierto con la banda sonora de la serie 'One Piece', con el director general del Palau Joan Oller, el gerente de la OSV Oscar Lanuza y la directora general de Manga Barcelona Meritxell Puig. Palau de la Música (C/ Palau de la Música, 4-6).