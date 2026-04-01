Comisión Europea.- Albacete celebrará la Semana Europea de la Juventud del 24 de abril al 1 de mayo

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ALBACETE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, ha informado de las actividades que tendrán lugar durante la Semana Europea de Juventud que, de manera bianual, desarrolla la Comisión Europea en colaboración con la red europea de Información Juvenil Eurodesk, ubicada en Albacete en el Centro Joven de la calle Collado Piña.

Una programación, con coste cero para las arcas municipales, que esta mañana ha sido aprobada por la Comisión informativa de Personas e Igualdad que, tal y como ha explicado la concejala, tiene como objetivos "promover el compromiso, la participación y la ciudadanía activa de los jóvenes en toda Europa y fuera de ella, y dar a conocer las oportunidades que la UE les ofrece, como los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad".

Según informa el Consistorio, la Semana Europea de la Juventud 2026 se celebra del 24 de abril al 1 de mayo, aunque iniciará sus actividades el 17 del próximo mes, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Información Juvenil.

La concejala ha puesto en valor el hecho de que la Semana Europea de la Juventud coincida este año con la nueva ronda para participar en el programa Discover EU que da la posibilidad a las personas nacidas entre el 1 julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 de poder presentar su candidatura y poder viajar de manera gratuita por la Unión Europea este verano 2026.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

En cuanto a las actividades programadas, la concejala ha explicado que se llevará a cabo una campaña de difusión en redes sociales sobre la Semana Europea de la Juventud y el Día Europeo de la Información Juvenil, dando a conocer las distintas opciones de información, participación, voluntariado, y empleo que tiene la juventud a través de programas europeos, como por ejemplo Cuerpo Europeo de la Solidaridad, Erasmus + Juventud, Eurodesk, o Discover EU.

Asimismo, tendrá lugar la campaña informativa Discover UE, con actividades programadas de manera presencial en las que participará el Centro Joven como jornadas de bienestar emocional, Feria de Formación Profesional, sesiones informativas en IES y a través del Centro de Información Juvenil (CIJ) mediante la atención presencial, online y dinamización de Redes Sociales.

Gala de la Calzada ha explicado que se desarrollarán jornadas informativas sobre oportunidades para jóvenes en la UE. Concretamente, dos talleres formativos impartidos por una persona experta en programas europeos, el día 17 de abril, en horario de mañana y tarde, en el IES Tomas Navarro Tomas, dirigida a cerca de 100 jóvenes pertenecientes a ciclos formativos de la familia profesional de Servicios a la Comunidad, alumnado de ESO y Bachillerato.

También habrá sesiones informativas para jóvenes desempleados sobre oportunidades que ofrece la Unión Europea, como un taller para el alumnado de cursos de formación dirigidos a jóvenes desempleados sobre oportunidades laborales, profesionales y de voluntariado en el UE

Del mismo modo, la concejala ha señalado que el 24 de abril se desarrollará en el Centro Joven una sesión informativa dirigida a jóvenes de un entorno rural, concretamente a alumnado de alumnado de Bachillerato del IES Pinar de Salomón de Aguas Nuevas.

A través del programa 'Conecta' de la emisora municipal Nova Onda, se dará también a conocer las oportunidades que la UE pone al alcance de los jóvenes, destacando además la colaboración con Europa Direct en el evento 'Europa en escena' con motivo del Día de Europa que se desarrollará el 7 de mayo en la Universidad.

La concejala de Juventud ha invitado a todos los jóvenes y organizaciones juveniles de Albacete a participar activamente en las actividades programadas con motivo de la Semana Europea de la Juventud para conocer mejor Europa, sus realidades y las muchas posibilidades que ofrece a la población juvenil.

CONCURSO DE PROYECTOS JUVENILES 2026

De igual modo, la edil ha informado del Concurso de Proyectos Juveniles 2026, que cuenta con una dotación económica de 12.000 euros para la financiación de las iniciativas ganadoras, por parte de la Comisión de Personas e Igualdad celebrada este miércoles.

Gala de la Calzada ha explicado que las bases y convocatoria nacen de la necesidad de impulsar iniciativas juveniles conforme a lo expuesto en el Plan Municipal Joven con el objetivo de promocionar las actividades de interés social, destinadas principalmente a jóvenes y organizadas por jóvenes.

Asimismo, la concejala ha subrayado que el objetivo principal de este concurso es "incentivar las ideas y proyectos innovadores propuestos por la población juvenil del municipio, dar a conocer su capacidad creativa y de innovación, y facilitar experiencias que sirvan como aprendizaje para el emprendimiento".

En cuanto a la finalidad de los proyectos, deberán centrarse en ámbitos como la promoción cultural y del patrimonio, la conservación del medio ambiente, la defensa de la igualdad y la perspectiva de género, el fomento del empleo y el emprendimiento juvenil, así como nuevas fórmulas de ocio, siempre con impacto en la población joven y en coherencia con los objetivos del Plan Municipal Joven.

Los proyectos deberán ejecutarse en el plazo de un año natural desde la recepción del premio y estarán dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años.

Se establecen dos categorías de participación. La relativa a Proyectos Nuevos, que podrán concurrir aquellos proyectos que no hayan sido premiados en ediciones anteriores del concurso, considerándose iniciativas originales que no deriven de propuestas previamente galardonadas.

En cuanto a Proyectos de Continuidad, podrán concurrir proyectos que sí hayan sido premiados en ediciones anteriores, siempre que presenten una modificación sustancial en sus objetivos, actividades, metodología, alcance o impacto. No se admitirán proyectos premiados en ediciones anteriores que se presenten sin cambios significativos, considerándose causa de exclusión automática.

No se podrán presentar más de una propuesta de proyectos juveniles por grupo, persona o colectivo. No se admitirán aquellos proyectos que hagan apología de la vulneración de los derechos humanos, sean contrarias a los valores constitucionales, reproduzcan estereotipos o roles de género o hayan sido creados a través de inteligencia artificial.

De los 12.000 euros destinados a los proyectos ganadores, en la categoría A, proyectos nuevos, no se podrán superar los 9.000 euros: el 1º premio podrá ser como máximo de 4.000 euros, mientras que el 2º premio podrá ser como máximo un premio de 3.000 euros, y el 3º premio: podrá ser como máximo un premio de 2.000 euros, sin que pueda superar el premio el coste total de la implementación del proyecto o iniciativa en los tres casos.

En la Categoría B, Proyectos de Continuidad, la cuantía máxima del premio único será de 3.000 euros, sin que pueda superar el premio el coste total de la implementación del proyecto o iniciativa.

Si el coste de implementación de los proyectos premiados en cada categoría no supera el importe máximo asignado, se podrán otorgar premios con la cuantía sobrante a los siguientes proyectos clasificados dentro de la misma categoría, hasta agotar el crédito.

Podrán participar en grupos de jóvenes de 2 o más personas con edades entre los 16 y los 30 años, que de manera colectiva presenten proyectos o ideas para el desempeño de actuaciones que tengan como destinatarios otras personas jóvenes del municipio ya sean de la ciudad como pedanías (entendiéndose joven como personas de 12 a 30 años), así como jóvenes a título individual con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años (ambos años inclusive).

Las solicitudes se formalizarán a través de la cumplimentación de un formulario en la web www.albacetejoven.es.