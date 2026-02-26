(AMP) Planas dice que CE ha hecho "algunas concesiones parciales" sobre PAC pero esperará a verlas concretadas

Luis Planas en un momento de su intervención en los encuentros de El Norte de Castilla - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado este jueves que la Comisión Europea ha realizado "algunas concesiones parciales" sobre el marco de la futura Política Agrícola Común (PAC) si bien ha apelado a la prudencia a la espera de poder verlas concretadas "en cifras y en el resultado final".

Luis Planas ha aclarado que se trata de una "discusión muy dura" que va a durar "más o menos" hasta el primer trimestre de 2027 y ha augurado "de forma muy clara y, además, positiva", que España está en condiciones de lograr "un buen resultado".

"No nos gusta la propuesta de la Comisión Europea, pero estamos todos unidos, el Gobierno de España, las 17 comunidades autónomas, todas las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias de España en tres aspectos fundamentales", ha asegurado el ministro que ha llamado a mantener la PAC "como un auténtico pilar sólido y de carácter europeo" y a no renunciar a que lleguen los actuales fondos, "como mínimo", ya que de lo contrario "no se puede avanzar".

Planas ha asegurado que en Europa "han tomado buena nota" y se ha vuelto a mostrar en "desacuerdo" con la pretendida renacionalización de la PAC para que la Comisión lleve a cabo "un recorte oculto". "Dice, yo no recorto, usted --los estados miembros-- haga el recorte a medida", ha ironizado para sentenciar: "El sector agroalimentario no debe sufrir ningún recorte en la próxima PAC. Eso lo tenemos claro, blanco sobre negro, y lo vamos a defender así".

Planas ha asegurado además que se siente "con la legitimidad" y "con el apoyo" de todas las comunidades autónomas y de todas las organizaciones profesionales agrarias y de las cooperativas para esta negociación tras la que empezará otra, la del Plan Estratégico Nacional para la que habrá que buscar un patrón y un modelo común, un reto "nada sencillo" en un país "tan diverso, tan grande y con tantas necesidades diversas".

El ministro se ha pronunciado de este modo durante su participación este jueves en Valladolid en el encuentro 'El cooperativismo agrario como dinamizador de la economía de Castilla y León' organizado por El Norte de Castilla donde ha reivindicado la "hoja de servicio" del Gobierno de Pedro Sánchez en apoyo al sector agroganadero.

Planas ha corroborado que el Gobierno central va a proponer a las comunidades autónomas destinar el 10% de los fondos de la nueva PAC a la incorporación de jóvenes al sector primario y se ha mostrado partidario de mantener la ayuda acoplada a la remolacha. El ministro también ha recogido la preocupación del sector por la situación del ovino y ha propuesto articular en la próxima PAC "un programa específico" para el ovino-caprino.

Por otro lado, ha defendido las oportunidades que suponen para todos los sectores de producción de España, también el primario y agroalimentario, los acuerdos comerciales alcanzados con Mercosur, India e Indonesia y a los que se puede unir Australia.

Dicho esto, ha sido tajante al afirmar que no le gusta el "debate político" que, a su juicio, se ha creado en torno a los acuerdos comerciales. "Estamos ante un debate político entre derecha y extrema derecha y el sector no tiene ninguna culpa de ello", ha considerado Planas que ha insistido en la necesidad de que el sector conozca la verdad de los pormenores de los acuerdos y sus "oportunidades".

Planas ha adelantado por otro lado que, según las últimas cifras de la Agencia Tributaria y de Aduanas, España habría cerrado 2025 por encima de los 78.000 millones de euros de exportación, lo que supone un crecimiento del 80% junio de año 2018 cuando llegó al Ministerio, y ha destacado el saldo positivo agroalimentario de 18.300 millones de euros, el 31% de todo el superávit comercial agroalimentario y casi un tercio de la Unión Europea.

En su repaso por la situación del sector ha situado "cuatro grandes retos" que pasan por hacer frente a las incertidumbres que genera el contexto geopolítico y comercial, donde España está a favor de los aranceles, por afrontar las consecuencias del reto climático. "La realidad está aquí, cada uno lo puede llamar como quiera, pero fenómenos extremos con mayor recurrencia es una realidad, sequía por un lado y por otra parte, trombas de agua como las que hemos tenido y consecuencias que son realmente muy peligrosas para nuestro sector", ha advertido.

Regadío moderno y sostenible, seguro agrario y nuevas técnicas genómicas son otros de los retos mencionados por el ministro que ha incidido también en la sanidad animal y vegetal.