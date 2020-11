Comisión Europea.- Calvo defiende que el plan contra las 'fake news' no tiene "absolutamente nada que ver" con la libertad de prensa

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este lunes que el plan del Ejecutivo contra las 'fake news', que tras las críticas de los principales partidos de la oposición está estudiando la Comisión Europea, no tiene "absolutamente nada que ver" con la libertad de prensa, ideológica y de expresión de este país.

En declaraciones a los medios tras su visita a la Fundación Pablo Iglesias, la ministra ha recalcado que el Gobierno "no tiene una sola mácula en relación a los medios de comunicación" y ha reprochado "a la derecha" que "se ha puesto de moda que cualquier cosa que no entiende o que no acepta va a Europa".

En esta línea, ha criticado que se trata de una fórmula "bastante poco entendible" cuando de lo que se trata es "de hacer dos cosas, que ya está haciendo Europa, desde el año 2014". Así, ha mencionado las recientes elecciones estadounidenses en las que el FBI ha intervenido. "Hemos visto a grandes cadenas de televisión retirar en directo una información que consideraban que no era real para su población. Estamos viviendo en un tiempo en el que en cualquier lugar del mundo la mentira se convierte en información y las democracias tienen que luchar contra esto porque forma parte de nuestro derecho constitucional", ha añadido.

La titular del Ministerio de Presidencia ha expuesto, en este contexto, que el Congreso de los Diputados "lleva años" intentado llevar a cabo un plan con este fin y que se trata de "luchar como luchan otros países contra lo que puede ser crucial para la seguridad del país", ha enfatizado.

"ESTAMOS HABLANDO DE ATAQUES DESDE FUERA"

La ministra ha concretado que el Gobierne pone el foco con esta iniciativa en proteger al país de ataques externos, "que los tenemos como los tienen otros países", ha aseverado Calvo. Asimismo, ha deslizado que estos ataques pretender introducir "mentiras que desinforman, confunden y pueden alterar el funcionamiento cotidiano de la libertad de opinión, de prensa, ideológica".

"Lo están haciendo otros países europeos, lo tenemos nosotros que hacer" porque, ha insistido: "Puede ser crucial para la seguridad de nuestro país y estamos hablando de ataques desde fuera". "¿Hay algún partido político que no quiere luchar contra las calumnias, las desmentiras para que nuestra democracia esté útil y limpia? El Gobierno, no", ha concluido la ministra lanzando esta pregunta.