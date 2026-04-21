Comisión Europea.- Una delegación de la Comisión Europea analiza la gestión de sequías en un encuentro en Barcelona

Momento de la reunión - ACA

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha acogido en Barcelona el tercer encuentro del grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre la escasez de agua y las sequías y las medidas de gestión, para analizar las mejores herramientas y medidas para gestionar las sequías.

Esta reunión ha aglutinado a más de 60 expertos de varios países europeos, con conocimientos en ámbitos como la gestión del agua, el buen estado del medio y la legislación en materia de agua, informa la ACA en un comunicado este martes.

Los asistentes han sido recibidos por el director de la ACA, Josep Lluís Armenter, y la subdirectora general de Planificación Hidrológica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Alejandra Puig.

Se ha escogido a Catalunya a raíz de la gestión del episodio de sequía vivido entre 2021 y 2025 y la adopción de medidas como la regeneración y la desalinización para incrementar la disponibilidad de agua.

En el marco del encuentro se han visitado las instalaciones de la desalinizadora del Llobregat y la estación de regeneración de El Prat de Llobregat (Barcelona).