La Noche Europea de los Investigadores se celebra este fin de semana con cientos de actividades por toda España

Archivo - El Ministerio de Ciencia e Innovación celebra este año la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras con más de 150 actividades gratuitas y para todas las edades, que tendrán lugar en distintas ciudades de España. - MINISTERIO DE CIENCIA - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Noche Europea de los Investigadores, el proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea en cerca de 400 ciudades desde 2005, se celebra este fin de semana con actividades por toda España.

Gracias a esta iniciativa se celebrarán por todo el país actividades gratuitas como observaciones astronómicas, representaciones teatrales, encuentros, talleres, juegos infantiles, yincanas, charlas, exhibiciones, visitas guiadas, experimentos y espectáculos de artes y ciencia, entre otras.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades celebra este viernes la Noche Europea de los Investigadores 2025 con cientos de actividades en distintas ciudades de España.

A través de sus organismos públicos de investigación, ofrece en esta edición experimentos, talleres, experiencias interactivas, visitas guiadas y observaciones astronómicas, de diversas áreas del conocimiento. Se trata de actividades gratuitas, destinadas a público de todas las edades.

La iniciativa está promovida por la Comisión Europea en el marco de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa y se celebra simultáneamente en casi 400 ciudades europeas. El objetivo es acercar a la ciudadanía la labor del personal investigador y conocer el impacto positivo que su trabajo tiene en la vida cotidiana.

Los centros y delegaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han organizado más de 200 actividades para los días 26 y 27 de septiembre, en diez comunidades autónomas.

Entre sus actividades, el Instituto Español de Oceanografía y el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN-CSIC) organizan en Cádiz talleres para explorar los fondos marinos, identificar especies y conocer el impacto de las corrientes oceánicas.

En la Comunidad Valenciana, la Delegación del CSIC ha organizado en los Jardines de Viveros de Valencia talleres sobre biología vegetal y celular y bacterias; también, juegos cuánticos y actividades con aceleradores de partículas.

Por su parte, especialistas del Centro Oceanográfico de Canarias (IEO-CSIC) participan en los talleres y la Feria de las Vocaciones Científicas de Canarias, que se celebran en el marco del proyecto MacaroNight 2025, y que une distintas geografías de la Macaronesia: Azores, Gran Canaria, Madeira y Tenerife.

En Galicia, los centros del CSIC han organizado talleres sobre pesca sostenible, escape rooms científicos y jornadas de puertas abiertas en los institutos del CSIC.

Además, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) participa en la Noche Mediterránea de las Investigadoras (MEDNIGHT) con actividades en Madrid y Almería.

En Madrid, la Dehesa de la Villa acogerá la feria Ciencia en el parque, un laboratorio científico al aire libre con actividades sobre energía, medioambiente, salud, conocimiento y nuevas tecnologías.

En Almería, la Plataforma Solar ofrecerá demostraciones bajo el lema 'Reutiliza, desala y reduce'. El público podrá conocer tecnologías solares para limpiar y reutilizar aguas residuales, desalar agua de mar y combatir el estrés hídrico. También se realizarán talleres de automática para concentrar energía solar y juegos interactivos sobre proyectos europeos.

Por su parte, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) organiza en su campus de Majadahonda un circuito científico con paradas temáticas sobre microbiología, resistencias antibióticas, envejecimiento saludable, vacunas, control del dopaje y tecnologías de imagen biomédica.

Las personas asistentes podrán conocer de cerca al personal investigador, asistir a demostraciones científicas en directo y participar en experimentos sencillos. La actividad se celebra en dos turnos: por la mañana con institutos de secundaria y por la tarde para público general mediante inscripción previa.

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dependiente del ISCIII, organiza la actividad Conoce a los científicos, conviértete en científico, con experimentos como la extracción de ADN y stands interactivos para descubrir la investigación oncológica.

Por su parte, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), también adscrito al ISCIII, ofrecerá talleres y actividades para todos los públicos sobre enfermedades raras, cáncer y corazón, flujo sanguíneo o hábitos saludables, además de propuestas innovadoras como un escape room genético, modelos de cardiopatías y experiencias de realidad virtual.

ACTIVIDADES EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Y UNIVERSIDADES

Por su parte, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) participará los días 26 y 27 de septiembre en la 16ª edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de Madrid, por lo que ha programado actividades gratuitas en torno a las aves y las colecciones científicas, según ha informado la institución.

Este viernes los participantes podrán disfrutar de la 'Acampada en el Museo', así como de la 'Yincana Científica', cuyas entradas se podrán reservar de forma online. Este evento se celebrará en más de 350 ciudades europeas con diversas iniciativas de divulgación, que serán desarrolladas por investigadoras e investigadores que buscan acercar la ciencia a la ciudadanía, según ha afirmado la entidad

Para el día 27 de septiembre, las actividades que el MNCN-CSIC ha programado son 'Experimentárea. Los secretos de las aves', así como 'Carnaval de Animales'.

La Noche Europea de los Investigadores también se celebrará en varias universidades españolas, que acogerán distintas actividades divulgativas.

Es el caso del CEU que, bajo el lema 'Science for all', abrirá los días 26 y 27 de septiembre sus laboratorios e instalaciones para que el público experimente la ciencia en primera persona de la mano de más de 170 profesores e investigadores de las distintas Facultades de Farmacia, Medicina, Ciencias Económicas y Empresariales, Humanidades y Ciencias de la Comunicación, y la Escuela Politécnica Superior.

El programa está compuesto por 20 actividades abiertas al público que abarcan un amplio abanico de áreas del conocimiento. Desde el uso de la Inteligencia Artificial en la salud hasta los últimos avances en edición genética, pasando por la aplicación de tecnologías asistivas en rehabilitación pediátrica, la creatividad al servicio del medioambiente, o la conexión entre arte urbano y ciencia.