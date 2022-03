La Comisión Europea responde a la denuncia del PP sobre presuntos abusos a menores tutelados que no es de su competencia

El PP acusa a Puig de mentir en Les Corts porque asegura que la denuncia sigue su curso en la Comisión de Peticiones

VALENCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha respondido a la Comisión de Peticiones del Europarlamento que la investigación de presuntos abusos a menores tutelados de la Comunidad Valenciana no entra dentro de su competencia, sino que solo interviene en asuntos que afectan a los derechos fundamentales de los estados miembros o al derecho de la propia UE, en relación a la denuncia que presentó el PPCV en el órgano de peticiones.

Se trata de un informe que ha desvelado este jueves el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en la sesión de control de Les Corts y en el que la Comisión Europea se pronuncia sobre la petición de investigación que solicitó la diputada 'popular' Elena Bastidas en la Comisión de Peticiones. Tras este pronunciamiento, la denuncia sigue su curso en este último órgano, donde se votará.

El pasado noviembre, Bastidas presentó esta denuncia sobre casos de presuntos abusos sexuales en instalaciones dependientes de la Conselleria de Igualdad que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, entre ellos el de la condena a su exmarido, educador en un centro, por abusos a una menor tutelada.

Ahora, la Comisión Europea señala en su informe, de algo más de una página, que no puede intervenir en casos individuales, con lo que "corresponde a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar el respeto y la protección efectivos de los derechos fundamentales, de conformidad con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".

"La reparación debe buscarse a nivel nacional", añade, y recuerda que la legislación española es la que regula el funcionamiento de los organismos de protección de la infancia en nuestro país.

También apunta la CE que tiene abierto desde 2019 un expediente de infracción a España por una transposición incorrecta de la Directiva 2011/93/UE contra los abusos sexuales a menores, con lo que garantiza que seguirá supervisando su correcta implantación.

Al margen de este pronunciamiento, la Comisión de Peticiones deberá convocar una sesión en la que se votará la denuncia. Según fuentes europarlamentarias, se podrá decidir si viajará a la Comunitat una misión europea de parlamentarios para investigar al respecto, como se ha acordado para Baleares en un caso similar.

CATALÁ, "DECEPCIONADA" CON PUIG

Después de que Puig (PSPV) haya desvelado el informe, la síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, le ha acusado de "mentir en sede parlamentaria" recalcando que "la denuncia sigue su curso" y el informe "es el proceso habitual y no supone archivar absolutamente nada". "Estoy decepcionada porque veía a Oltra capaz de mentir, pero no a Puig", ha declarado tras el pleno de este jueves.

Por contra, el socialista Manolo Mata ha asegurado que su partido no va a tolerar "ni una vez más" estas acusaciones y ha recordado que la Comisión de Peticiones la preside la 'popular' Dolors Monserrat -exministra de Sanidad-, asegurando que "ha hecho el favor a su amiga del PP de recibir esto". Y es que, para el también abogado, es algo que no se debería investigar en Europa porque no entra dentro de su ámbito.