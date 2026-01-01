VÍDEO: Von der Leyen define los 40 años de España en la UE como "un hito en la unidad europea"

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, interviene después de su reunión con el presidente del Gobierno, en la sede de Red Eléctrica de España, a 16 de junio de 2021, en Alcobendas, Madrid (España) - EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado este jueves los cuarenta años de la adhesión de España a la Unión Europea (UE), un acontecimiento que ha calificado como "un hito en la unidad europea".

"La historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble", ha subrayado Von der Leyen en un mensaje institucional.

La presidenta comunitaria ha puesto en valor la transformación del país "desde Asturias hasta Andalucía", señalando que "España es ahora un motor económico, con la segunda economía más avanzada del mundo en el sector del turismo". También ha resaltado que el país es "pionero en el desarrollo de energías renovables y de transporte sostenible".

Von der Leyen ha afirmado que "todos hemos salido ganando gracias a la estrecha colaboración", destacando la aportación de España a la integración europea y su respaldo a "proyectos europeos estratégicos como el Euro o la ampliación".

Asimismo, ha señalado que "España ha ayudado a Europa a convertirse en líder mundial en energías limpias", y que las empresas españolas "hacen negocios en toda Europa", mientras que la UE "ha invertido en España, centrándose en lo verdaderamente importante para las personas".

En este sentido, ha enumerado inversiones destinadas a "la modernización de las infraestructuras de transporte, la construcción de estaciones de recarga ultrarrápida para vehículos eléctricos, la protección de la Alhambra y el Camino de Santiago, el desarrollo de nuevos hospitales, como en A Coruña, la inversión en vivienda social o el despliegue de banda ancha en más de 7 millones de hogares".

Von der Leyen ha concluido su mensaje celebrando que "una gran historia que hemos sabido escribir juntos" y ha deseado "un feliz 40 aniversario de la adhesión de España a la UE".

"LO MEJOR QUE LE HA PASADO A ESPAÑA"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que Europa es "lo mejor que le ha pasado a España", en el marco del 40 aniversario de la entrada del país en las Comunidades Europeas, el antecedente directo de UE.

"Hace 40 años entramos en las Comunidades Europeas. Un anhelo de progreso y esperanza se convirtió en la mayor palanca transformadora de nuestro país. Defendamos el mayor proyecto de paz y solidaridad. Europa es lo mejor que le ha pasado a España", ha señalado Sánchez en su cuenta de la red social X.

De forma parecida se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha destacado que una España "fuerte y democrática" sirve para reforzar a la Unión Europea.

"Hace 40 años España entró en las Comunidades Europeas. Reforzábamos Europa y Europa nos dio solidaridad y progreso. Hoy, una España fuerte y democrática supone una Europa fuerte y democrática. Por eso, trabajamos por una Europa unida, potente y que dé una salto de soberanía", ha expresado Albares en su cuenta de X.

España ingresó el 1 de enero de 1986 en las Comunidades Europeas, compuesta por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Desde entonces, España ha presidido en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembro. La primera vez que esto ocurrió fue en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. Entre medias, España ostentó la presidencia de turno en el segundo semestre de 1995, en el primer trimestre de 2002 y en el primer semestre de 2010.

Además, ha aportado un total de nueve nombres a las distintas comisiones que se han ido sucediendo desde entonces. Inicialmente, cuando los estados miembros eran menos que los 27 actuales, cada país aportaba dos nombres, pero desde 2004, cuando se produjo la 'gran ampliación', la cifra quedó reducida a uno.

Los primeros en ostentar el puesto fueron Abel Matutes y Manuel Marín, que entraron a formar parte de la comisión de Jacques Delors en 1986 y se mantendrían en sus cargos hasta 1994, en el caso del segundo llegando a ser vicepresidente de la misma.

Marín seguiría como comisario con la llegada de Jacques Santer a la presidencia de la Comisión en 1995 y se convirtió en presidente de la misma de forma temporal cuando este dimitió en 1999 hasta que Romano Prodi tomó las riendas. Además, en este periodo también ejerció de comisario Marcelino Oreja.

En la comisión Prodi (1999-2004) los representantes de España fueron Loyola de Palacio y Pedro Solbes, si bien este dejó el cargo en abril de 2004, lo que supuso la llegada de Joaquín Almunia, quien continuaría durante los dos mandatos como presidente de José Manuel Durao Barroso hasta 2014, ocupando en el segundo de ellos la vicepresidencia y encargándose de Competencia.

A continuación, llegó a Bruselas Miguel Arias Cañete para formar parte de la comisión de Jean Claude Juncker hasta 2019, cuando, ya con Ursula Von der Leyen al frente, cogió el testigo Josep Borrell, quien fue nombrado vicepresidente y máximo responsable de política exterior. En la actualidad, es Teresa Ribera la representante española, ostentando la vicepresidencia y la cartera de Transición Limpia.

