El Congreso espera a Albares para conocer el uso de los fondos reservados de Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, acudirá el próximo martes al Congreso para informar a puerta cerrada de la utilización que ha hecho su departamento de los fondos reservados.

La comparecencia del ministro tendrá lugar ante la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, la conocida como comisión de Secretos Oficiales, donde el PP solicitó su presencia con ese fin y luego él pidió acudir 'motu proprio'.

Albares sigue así la estela del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que compareció ante la misma comisión por el mismo asunto a finales de octubre, y de la responsable de Defensa, Margarita Robles, quien acudió al mismo foro la semana pasada.

Sin embargo, Robles tiene previsto volver a esta comisión en enero porque no le dio tiempo a dar explicaciones sobre todo lo que se le requería y es que, en su caso, además del destino de los fondos reservados, tenía que hablar de los vínculos del cerebro de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Cataluña, el fallecido imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty.

EL ESTRENO DE ALBARES

Con estas comparecencias se pone fin a tres años de 'apagón' informativo sobre la utilización de las partidas presupuestarias de Interior, Exteriores y Defensa. Según la legislación, la conocida como Comisión de Secretos es la encargada de ejercer el control parlamentario del uso de ese dinero por parte de los ministerios que lo reciben: Interior, Exteriores, Defensa y el CNI, cuyos titulares deben presentar informes cada seis meses.

Pero lo cierto es que esa obligación legal se había dejado de cumplir, pues los ministros no informaban a la Cámara desde finales de 2022, en la pasada legislatura. Entonces lo hicieron Robles y Marlaska, pero Albares ni siquiera llegó a estrenarse.

En los Presupuestos Generales de 2023, los últimos aprobados por el Congreso y que se han venido prorrogando, la partida destinada a sufragar gastos reservados se fijó en 27,86 millones de euros: 19,8 millones para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI); 500.000 euros, para Defensa; 7,37 millones, para Interior; y 186.310 euros, para Exteriores.

COMPARECENCIAS PENDIENTES DEL CNI

La misma comisión se ocupa también de controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sobre eso también hay varias peticiones de comparecencia de distintos grupos que siguen sin fecha pese a transcurrir meses e incluso años.

Así, el PP reclamó que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, informe de la aparición de Carles Puigdemont en España y su posterior huida en el verano de 2023, y que también explique su firma en un documento de varios servicios de inteligencia de otros países advirtiendo de ciberataques patrocinados por China.

Por su parte, Sumar tiene pedida la comparecencia de la directora del CNI por el supuesto uso de dinero público para "silenciar relaciones sentimentales del rey Juan Carlos.

Antes de las comparecencias de Marlaska y Robles, desde el inicio de legislatura la Comisión de Gastos Reservados sólo se había reunido una vez, el pasado mes de junio, cuando compareció a puerta cerrada de la vicepresidenta Sara Aagesen para explicar las causas del apagón de finales de abril.