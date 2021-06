Crespo demanda que las exigencias medioambientales de la nueva PAC se apliquen también a terceros países

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha demandado este jueves, respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC), que las mismas exigencias medioambientales que, en base a los "ecoesquemas", se quieren aplicar a los agricultores de la Unión Europea (UE), los andaluces entre ellos, sean también de obligado cumplimiento para terceros países que exportan sus productos agrarios y agroalimentarios a la UE.

En este sentido y en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Crespo ha dicho que no se puede pedir, con la nueva PAC, que en la UE "los agricultores hagan más con menos", lo que puede llevar a que las explotaciones agrarias no alcancen el umbral de rentabilidad y que se produzca el abandono de tierras y que ello lleve a la despoblación en el ámbito rural, mientras que, a la vez, se permite la entrada en la UE de productos de terceros países que no cumplen esas estrictas medidas medioambientales.

Por eso, según ha argumentado, en la UE debe haber "un control de los acuerdos con terceros países, porque no puede haber una competencia desleal con nuestros agricultores", de modo que, si se plantean en la nueva PAC "unas exigencias medioambientales que son muy duras en estos momentos, pues que también a los países que importan" sus productos a la UE "se le exijan", igualmente, para que "tengamos las mismas condiciones" y que, además, "se cumplan los contingentes".

Junto a ello y a juicio de la consejera de Agricultura, "es muy importante que se acabe con los vetos, que haya mecanismos de crisis", razón por la que, según ha resaltado, "la nueva OCM (Organización Común de Mercado) de la PAC es muy importante".

Para Crespo también debe tenerse en cuenta la capacidad agraria y agroalimentaria de Andalucía, que aporta el 36 por ciento de la renta nacional agraria, recibe el 27 por ciento de los fondos y acoge al "33 por ciento de los perceptores", con lo que se trata de "una potencia agroalimentaria" a la que se debe "respetar", y también a su modelo en el marco de la nueva PAC.

De hecho, Andalucía demuestra su apuesta por la sostenibilidad con un millón de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica y, por eso, en la nueva PAC a los agricultores hay que ponerles "ecoesquemas flexibles", añadiendo a ello otra cuestión, "que los ecoesquemas no sirvan para repartir entre otras comunidades", y también "que la convergencia sea equilibrada y paulatina", respetando, por tanto, según ha insistido, "el modelo andaluz, que ha fijado la población al territorio rural".

PESCA

Por otro lado, Crespo, que igualmente ha pedido un reparto justo de los fondos 'Next Generation', se ha referido al malestar del sector pesquero andaluz ante los recortes sucesivos que impone la UE a su actividad y ha pedido, en primer lugar, "que cuando tomen decisiones en Europa, que lo hagan sobre informes científicos actualizados", pues, "cuando se tomó la decisión sobre el arrastre", que supone "darle menos posibilidades al pescador para pescar, no se dieron cuenta que en el Mediterráneo andaluz se había bajado de 206 barcos a 93".

En consecuencia, según ha señalado la consejera, "el esfuerzo pesquero ya lo hemos hecho", a lo que se suma que "el informe científico del caladero del Mediterráneo es de hace dos años", por lo que ha pedido que "sea más actualizado, porque realmente el Mediterráneo está mejor y la práctica de los pescadores es mucho más sotenible", razón por la que "se está recuperando ese caladero".

Por eso Crespo, quien también ha aludido a la importancia para el medio ambiente que tendrá que Andalucía cuente próximamente con la Ley de Economía Circular, ha pedido que, a la hora de tomar decisiones en la UE sobre el sector pesquero, se tenga en cuenta "que tienen que vivir las familias de los pescadores", y que éstos "tienen claro" que hay que apostar por la sostenibilidad, "pero tienen que dejarles posibilidades de días de pesca".

Al margen de ello, la consejera ha dicho esperar que el Estado, "ponga en los presupuestos, como ha hecho la Junta de Andalucía, recursos económicos para poder acabar ya con esta bandera negra medioambiental" que representa en Andalucía El Algarrobico, y que precisa que Gobierno central y autonómico vayan "al unísono".