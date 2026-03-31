Defensa relevará el 7 de abril a la fragata Cristóbal Colón por la Méndez Núñez en Chipre

Archivo - La fragata 'Cristóbal Colón', que participa en la actividad 'Eagle Eye'. - EMAD - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado este martes que la fragata Cristóbal Colón permanecerá en su actual misión europea en el Mediterráneo oriental hasta el 7 de abril, fecha en la que será sustituida dentro de los "relevos normales" por la fragata Méndez Núñez, cuya misión será determinada "en función de lo que decida la Unión Europea y los aliados" y de lo que solicite Chipre.

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, a petición del PP para informar sobre las consecuencias para España de la guerra en Oriente Medio, Robles ha afirmado que este despliegue responde al compromiso de España en la "defensa colectiva de los países miembros de la Alianza Atlántica y de Europa".

Según ha explicado, la fragata Cristóbal Colón se encontraba integrada en operaciones en el mar Báltico con un grupo naval francés liderado por el portaaviones Charles de Gaulle, con una previsión inicial de operar en el Atlántico Norte entre el 26 de febrero y el 7 de marzo. No obstante, la ministra ha indicado que el grupo naval francés recibió la orden de dirigirse al mar Mediterráneo, manteniéndose la fragata española en esa integración desde hace varias semanas.

DEFENSA DE UN PORTAAVIONES FRANCÉS

Robles ha detallado que este grupo de combate multinacional está formado además de la fragata española y ese portaaviones galo, por otras fragatas francesas, el buque de aprovisionamiento de combate Jacques Chevalier, además de la participación de una fragata holandesa y otra italiana.

La misión asignada a la fragata española, que a partir del 7 de abril asumirá la Méndez Núñez, es desplegarse en el Mediterráneo oriental integrada en el grupo naval francés "con la finalidad de protección de ese grupo naval y participar en la defensa del territorio europeo, colaborando en la estrategia de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica".

Concretamente, ha indicado que desarrolla cometidos de protección cercana del portaaviones, así como de defensa de Chipre, en una zona situada "al sudeste de la isla" solicitada por las autoridades chipriotas.

ESPAÑA, "PRINCIPAL CONTRIBUYENTE" A LAS MISIONES DE LA OTAN

Asimismo, la titular de Defensa ha asegurado que España es "uno de los principales contribuyentes a las misiones de disuasión de la Alianza Atlántica" y que seguirá siéndolo porque cree "en la defensa colectiva, en la paz y en la seguridad", en un contexto geoestratégico que ha calificado de "tensionado e inestable".

Robles también ha afirmado que el Gobierno de España tiene "muy claros" sus principios, entre ellos "la defensa de la paz, el compromiso con los aliados y el rechazo claro, contundente y sin fisuras de las guerras que no gozan de la resolución internacional correspondiente".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1074404/1/armada-relevar...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06