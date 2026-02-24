El delegado del Gobierno insiste en que el proceso europeo por la prórroga de la AP-9 no está finalizado

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en un desayuno informativo en Santiago de Compostela - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha insistido en que el proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la autopista AP-9 no está acabo después de que la Xunta anunciase que interpondrá un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional (AN) ante la "negativa" del Gobierno central a darle información sobre él.

Preguntado al respecto en un acto en Santiago de Compostela, Pedro Blanco ha censurado la estrategia de "confrontación de la Xunta" y ha insistido en que se trata de un "procedimiento interno que a día de hoy no está acabo".

Dicho esto, ha aprovechado para pedir al Ejecutivo gallego que "se aplique el remedio" que reclama y ponga encima de la mesa "el acuerdo secreto" con la empresa Altri que el BNG y el PSdeG le reclaman en el Parlamento de Galicia.

Con todo, ha rechazado que la interposición de este recurso pueda "enturbiar" más la relación con la Xunta y ha asegurado que el Gobierno está siendo "leal" y tiene "la mano tendida" a la Comunidad autonómica.