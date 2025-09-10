España celebra que Von der Leyen proponga la suspensión parcial del Acuerdo con Israel pero insiste en que sea total

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a las preguntas de la oposición sob - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado la "bienvenida" en nombre del Gobierno a la propuesta formulada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de proceder a la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, si bien ha dejado claro que España quiere que dicha suspensión sea total.

"A nosotros nos gustaría que fuera total pero bienvenida la suspensión parcial de ese acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea", ha señalado Albares tras el anuncio hecho por Von der Leyen en su discurso del Estado de la Unión ante la Eurocámara en Estrasburgo.

"Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos", ha admitido Von der Leyen en su comparecencia ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

Además, ha anunciado la suspensión del apoyo bilateral a Israel y la detención de todos los pagos en estas áreas, "sin que ello afecte a la labor con la sociedad civil israelí". También propondrá sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos.

El ministro de Exteriores ha insistido en que "los europeos no nos podemos relacionar con normalidad con Israel cuando hay una violación flagrante, sistemática, diaria de los Derechos Humanos en Gaza, en Palestina".

Asimismo, también ha celebrado que la presidenta de la Comisión Europea haya propuesto incluir en la lista de sancionados a quienes "quieren malograr definitivamente la solución de dos estados".

El ministro ha sacado pecho de que "todas estas medidas las venía solicitando con fuerza y con insistencia el Gobierno de España". "Hoy, una vez más, gracias al liderazgo y a la influencia de España en la Unión Europea en defensa de los civiles inocentes gazatíes, empiezan a estar ya definitivamente encima de la mesa", se ha felicitado.

Así las cosas, Albares ha trasladado que Von der Leyen cuenta con "todo el apoyo del Gobierno de España para sacar adelante esas medidas, pero sobre todo tiene el apoyo abrumadoramente mayoritario de todos los españoles que quieren ver paz, justicia y dignidad para el pueblo palestino y que termine esta masacre de inocentes en Gaza".