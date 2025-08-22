Evolución favorable en CyL, pese a que aún siguen ocho incendios en nivel 2 y 4 de grado 1, junto a 13 activos

Cartel de entrada al pueblo, a 22 de agosto de 2025, en Cerdillo, Zamora, Castilla y León (España). El Centro de Coordinación de Emergencias Provinciales (Cecopi) ha acordado el realojo de las localidades de Vigo, San Martín de Castañeda y San Ciprián afe - Paloma V. Escarpa

Ayudados por la caída de las temperaturas y una climatología más benigna que la de los últimos días, los servicios de extinción de incendios, tanto regionales como los llegados desde otras comunidades y de otros países de la UE, están logrando ganar terreno a los fuegos que asolan Castilla y León desde hace semanas, donde ya han sido pasto de las llamas cerca de 149.426 hectáreas, el 41 por ciento de las afectadas en todo el país, según la última cifra aportada por sistema de información Copernicus a los que ha tenido acceso Europa Press.

Con todo, Castilla y León continúa en lucha contra 19 incendios sin control, de ellos siete con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, otro de grado 1 y diez más activos, es decir, en nivel 0, con la provincia de León a la cabeza en cuanto a gravedad de los fuegos, con un total de cuatro (Llamas de la Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso y Colinas del Campo Martín Moro), seguida de Zamora (Porto) y Palencia (Cardaño de Arriba).

Los de nivel 1 también se concentran en la provincia leonesa, concretamente en Canalejas, mientras que otros diez, en grado 0, siguen activos en distintas localidades de la geografía regional, con un total de tres en León, tres en Palencia, tres en Salamanca y uno en Zamora.

En la provincia zamorana, el incendio de Porto concita los esfuerzos al presentar una situación preocupante en el Cañón del Tera en la zona cercana al Lago de Sanabria, lo que aún pone en jaque a varias localidades.

Así lo ha explicado el delegado provincial de la Junta en Zamora, Fernando Prada que ha detallado que la situación en el frente sur-este es mejor y el Cecopi ha autorizado en la mañana de este viernes el regreso a casa de los habitantes de Murias y Cerdillo, a los que horas después se han sumado los de Vigo, San Martín de Castañeda y San Ciprián, afectadas por el incendio que desde el pasado día 14 de agosto, con un Índice de Gravedad Potencial (IGR 2), se originó en Porto y asola desde entonces la comarca de Sanabria.

ATERRIZAJE FORZOSO

En estas tareas de combate contra el fuego de Porto, uno de los medios aéreos ha visto obligado a realizar un aterrizaje forzoso tras sufrir un percance durante el desarrollo de sus tareas en la zona. A pesar de lo aparatoso de los hechos y de los daños que ha sufrido el avión, no ha habido que lamentar daños personales.

Además de la autorización de que los vecinos de la cinco localidades puedan retornar a sus hogares, el Cecopi ha dado el visto bueno a la reapertura de la carretera ZA-P-2664, entre Trefacio y Murias.

Por su parte, el incendio forestal que se inició en el municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, bajo investigación, y que finalmente pasó a León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 después de doce días activo y haber afectado a unas 31.500 hectáreas, según los datos provisionales que maneja el Ejecutivo autonómico. Este incendio, activado desde el domingo, 10 de agosto, a las 14.25 horas, se elevó ese mismo día a IGR 2 y saltó desde la provincia zamorana a la leonesa, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias, según datos de la Junta.

En la provincia de León, el Cecopi mostraba este viernes su optimismo con motivo de la climatología favorable en las última horas, el incremento de la humedad y el apoyo de efectivos llegados de otras comunidades autónomas.

La situación de los incendios en la provincia de León evoluciona de forma "positiva" tras los avances realizados este viernes en la lucha contra el fuego lo que ha permitido que las autoridades hayan levantado los desalojos aunque se mantiene el confinamiento urbano en ciertas localidades. No obstante, preocupa la evolución del fuego de Anllares del Sil que ha registrado una reproducción y no se ha podido estabilizar.

Así lo ha trasladado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, en declaraciones difundidas a los medios, en las que ha remarcado que el tiempo, los medios y la colaboración entre administraciones, comunidades y fuerzas de distintos países han sido clave para que la situación haya "mejorado ostensiblemente".

Con el trabajo que se realice esta noche y el sábado, ha incidido, se espera que se pueda avanzar de "forma importante" en la lucha contra los incendios forestales en la provincia leonesa, en la que concluye la jornada del viernes con siete fuegos en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 --Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Gestoso y Colinas del Campo de Martín Moro--, mientras que uno permanece en nivel 1, el de Canalejas.

A estos, ha explicado, hay que añadir otros once incendios que de alguna forma se han dado por controlados pero que requieren mantener una vigilancia para que no se reactiven o no vuelvan a dar problemas.

En este sentido, el representante del Ejecutivo autonómico ha detallado que la situación durante la jornada ha sido "positiva" en la zona de Llamas de Cabrera, donde no hay riesgo de extensión y cuyos trabajos se han centrado en la zona de Espinoso de Compludo donde ha habido reproducciones.

Estas labores también se han desarrollado en la zona de Corporales y en algunos puntos calientes de este incendio en la zona de Peñalba de Santiago donde se ha controlado el fuego, lo que ha posibilitado que los vecinos hayan podido regresar a sus casas, aunque van a permanecer en confinamiento urbano.

En lo que respecta al incendio forestal de Fasgar, el delegado territorial de la Junta ha explicado que se ha unido al de Colinas al contar con la misma dirección técnica porque están muy cerca. En el caso de Fasgar, el fuego se ha dirigido hacia el Valle de Tremor donde se realiza un trabajo de anclaje sobre una mina a cielo abierto para que cuando se acerque los medios puedan intentar atacar de forma definitiva.

Por su parte, el incendio de Colinas se puede considerar en fase de estabilización entre la carretera de Igüeña a Colinas y entre el arroyo de Igüeña.

No obstante, el representante de la Administración autonómica en la provincia ha expresado la "preocupación" que existe en el dispositivo debido al incendio de Anllares del Sil, que de momento no se ha podido estabilizar ya que se ha registrado una reproducción en la zona de Argayo del Síl, donde se ha trabajado toda la tarde para evitar su evolución en dirección a la población, que ya está evacuada desde hace tres días.

POLÉMICA CON UNA MUERTE

La polémica de la jornada se ha producido durante la Diputación Permanente en las Cortes de Castilla y León que ha dado el visto bueno, con la abstención del Grupo del PP, a la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un pleno extraordinario, la próxima semana, para explicar la gestión de los incendios que han asolado la Comunidad en las últimas semanas.

La controversia se ha producido cuando el portavoz de Vox, David Hierro, y el de UPL, Luis Mariano Santos, han achacado muerte de un hombre de 45 años en Salamanca a la inhalación de humo por su participación en las labores de extinción del incendio forestal de Cipérez, en la provincia de Salamanca, que permanece activo y en nivel 0, aunque llegó a nivel 2 el pasado viernes 15 de agosto.

Aunque ambos parlamentarios consideran que se trata de la cuarta víctima en Castilla y León desde la oleada de incendios, el departamento de comunicación del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) emitía poco después un comunicado en el que desmentía las informaciones aparecidas en "diferentes medios" que relacionaban directamente dicho fallecimiento con el incendio en el municipio salmantino.