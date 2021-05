Fabricantes de motocicletas piden bajar del 31% al 6% los aranceles a los modelos importados desde EEUU

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fabricantes Europeos de Motocicletas (ACEM) ha solicitado reducir del 31% al 6% los aranceles aplicados a los vehículos de dos ruedas importados desde Estados Unidos hacia la Unión Europea.

En un comunicado, la organización ha mostrado su "satisfacción" con la decisión de Bruselas de suspender el incremento de las tasas aduaneras para las motocicletas procedentes de EE.UU., con el objetivo de facilitar el entendimiento entre ambas regiones para firmar un nuevo acuerdo comercial.

Sin embargo, la ACEM ha lamentado que a pesar de esto, las medidas de reequilibrio de la Unión Europea se mantienen en un 25% y afectan a las motocicletas, por lo que en la actualidad pagan un arancel del 31%, lo que tiene un efecto negativo "considerable" para el comercio bilateral y para los concesionarios y clientes europeos.

Por ello, la asociación ha insistido en eliminar a las motocicletas de la lista de productos afectados por el reequilibrio de aranceles impuesto por la Unión Europea para hacer frente a la ofensiva comercial lanzada por el gobierno de Donald Trump en 2018.

"Las motocicletas no tienen cabida en una disputa comercial no relacionada con las mismas", ha subrayado ACEM, que ha solicitado que se vuelva a los niveles arancelarios "no punitivos" lo antes posible.