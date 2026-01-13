El Gobierno remite a las Cortes el acuerdo para que Sevilla acoja un Centro de Investigación de la Comisión Europea

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha acordado enviar a las Cortes para su aprobación el acuerdo alcanzado con la Comunidad Europea de la Energía Atómica para el establecimiento en Sevilla del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

El acuerdo, firmado el pasado 30 de junio en Sevilla, permitirá la construcción de una nueva sede del Centro Común de Investigación, que actualmente se aloja en el edificio "World Trade Center Expo" en régimen de alquiler, sufragado en parte por la misma Comisión Europea y en parte por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha informado Moncloa.

El texto que deberán aprobar ahora las Cortes sustituye al firmado el 15 de abril de 1994 entre la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y España para la instalación del Centro y permite que los locales y el personal puedan disfrutar de los privilegios e inmunidades que se conceden a instituciones y agencias de la UE presentes en territorio español.

FUNDACIÓN TRES CULTURAS

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado la firma y aplicación provisional del acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la designación de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que se encuentra también en la ciudad hispalense, como Centro de Categoría 2 auspiciado por esta agencia de la ONU.

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo es una institución hispanomarroquí, constituida el 8 de marzo de 1999 en Sevilla, con una amplia trayectoria en el campo de la diplomacia cultural, el fomento del conocimiento y el entendimiento mutuo, ha resaltado el Gobierno.

El Gobierno propuso el 22 de marzo de 2024 a la directora general de la UNESCO la designación de la fundación como centro de categoría 2, propuesta que fue aprobada por el 222º Consejo Ejecutivo de la UNESCO y posteriormente la 43ª Conferencia General de la UNESCO.

Según ha explicado Moncloa, los institutos y centros de categoría 2 auspiciados por la UNESCO (CC2) constituyen una red mundial de instituciones de excelencia en los ámbitos de competencia de la organización, prestando asistencia y servicios técnicos a los estados miembros, los asociados cooperantes y las oficinas de la red de la UNESCO sobre el terreno como parte de su Estrategia Global de Asociación.

La aplicación provisional del acuerdo se producirá a partir del momento de la firma por las partes y entrará en vigor una vez que se haya notificado por escrito a la UNESCO que se han cumplido todos los trámites requeridos a tal efecto por la legislación interna de España. Además, se establece que tendrá una duración de ocho años a partir de la fecha de su firma.