Isabel Coixet, contra el pacto migratorio de la UE: "Dejar refugiados en Libia es condenarlos a la tortura y la muerte"

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora Isabel Coixet ha apoyado este martes la campaña de recogida de firmas para que el Gobierno español se oponga al pacto migratorio propuesto por la Comisión Europea.

"Va a dejar a los refugiados a merced de un país, que en Libia es condenarlos a la tortura, al maltrato y, en muchas cosas, a la muerte", ha criticado la cineasta durante la presentación de la campaña de recogida de firmas en contra del pacto migratorio de la Comisión Europea, lanzada por la plataforma web de la película documental 'Cartas Mojadas'.

'Cartas Mojadas', dirigida por Paula Palacios, recorre los años más trágicos de la migración hacia Europa y la misión más dura del Open Arms. La película documental cuenta con la producción asociada de Isabel Coixet y es una producción de Morada Films, con el apoyo del ICAA - Gobierno de España y de Al Jazeera Documentary Channel.

"El ver todo el papel de Libia en todo este affaire de los refugiados me ha abierto los ojos. Si realmente nos conmovemos con todas esas imágenes que estamos viendo tenemos que estar en contra de este pacto", ha sentenciado Coixet.

Por ello, la cineasta ha animado a toda la gente del sector de la cultura a que apoye la campaña en contra del pacto migratorio de la Comisión Europea. "En este documental queda clarísimo por qué nos tenemos que oponer a este pacto", ha asegurado.

LA PROPUESTA "NO ES CLARA" POR LOS ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES

Por su parte, la directora del documental, que ha explicado que rodaron en Libia y a bordo de los guardacostas libios, ha afirmado que la propuesta del pacto migratorio "no es clara" debido a los acuerdos con terceros países como Turquía, Marruecos o Libia.

Por ello, ha dicho "no" a este pacto migratorio por la "falta de humanidad" de los acuerdos con terceros países y ha señalado que en la película se ven varios rescates y cómo el barco 'Open Arms' está "acostumbrado a ver rescate y está equipado" y las diferencias con los guardacostas libios en "cómo proceden".

"No podemos financiar a los que no saben y poner trabas a los que sí son profesionales y se autofinancian. No podemos estar en contra de lo que hacen las ONG en el mar", ha reivindicado Paula Palacios.

La cineasta ha subrayado que el pacto migratorio se debatirá en el Parlamento Europeo y que la idea es "que se apruebe en primavera", fecha hasta la cual la campaña permanecerá vigente para que España, cuando llegue el momento, "diga que no puede dar su apoyo" a este pacto.

LA UE VUELVE A "SUSPENDER" EN DERECHOS HUMANOS

Durante su intervención, el fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha criticado que este "nuevo pacto migratorio es más de lo mismo". "Volvemos a suspender en Derechos Humanos, esta es otra interpretación de la Unión Europea para justificar las malas praxis que se están llevando ahora", ha lamentado.

Con este pacto, según ha apuntado Camps, se "justifica" el aumento de control de fronteras, se "potencia" las devoluciones rápidas y se "intentará financiar" a países como Turquía, Libia o Marruecos para que "retengan por la fuerza" a las personas migrantes.

Posteriormente, el director de la ONG ha indicado que "vendrán los inmigrantes a la carta", y que "se podrá escoger y robar cerebros de países débiles, flojos". "Es un pacto migratorio de malas praxis, no estamos nada de acuerdo. Financiar a grupos armados libios para que intercepten embarcaciones y las devuelvan a un país en guerra, todo adornado con mucha literatura, no deja de ser más de lo mismo", ha comentado.

En este punto, ha destacado que hay que "suspender" este acuerdo porque "una vez más" desde la Unión Europea se vulneran los Derechos Humanos. Además, ha criticado las "buenas denominaciones" ya que los guardacostas libios "no existen, son milicias" porque Libia "no tiene un cuerpo de guardacostas", sino que, en sus palabras, "son diferentes grupos armados a los que se les facilita que puedan bloquear a estas embarcaciones".

Para el fundador de Proactiva Open Arms, el pacto migratorio debería "respetar los Derechos Humanos, facilitar vías legales y seguras, y no hacer asilo a la carta".

"Carecemos de solidaridad en Europa y lo que hacemos es bloquear todas las entradas de la manera más arbitraria posible", ha manifestado Camps, destacando que la "presión" a través de iniciativas como 'Cartas Mojadas' lo que hace es "avergonzar" a la Unión Europea, que "siguen sin encomendar el salvamento a nadie".