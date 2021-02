Junts denuncia que España es el país que ofrece menos ayudas por el Covid y pide cuentas a Calviño

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La portavoz de Junts en el Congreso y candidata a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Borràs, ha subrayado este miércoles que, según el informe hecho público por el Banco Central Europeo (BCE) España es el país que menos ayudas directas ha ofrecido a los afectados por la crisis económica derivada a la pandemia, y ha exigido a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que rinda cuentas por ello en sede parlamentaria.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Borràs ha recalcado que los datos que aporta el BCE son "demoledores" y evidencia que, como viene denunciando su formación, España es el país que menos ayudas directas ha aprobado para empresas, autónomos y trabajadores.

Precisamente este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Calviño ha cifrado en 40.800 millones de euros las "ayudas directas" concedidas a empresas, trabajadores y rentas de familias y ha indicado que se van a emitir 150.000 millones de euros en deuda pública para responder "eficazmente" la pandemia y reforzar el Estado de bienestar.

Pero Borràs quiere explicaciones más concretas por parte de la vicepresidenta. Además, ha añadido que esa falta de ayudas directas fue uno de los motivos que llevó a Junts rechazar los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

GESTIÓN AUTONÓMICA DE LOS FONDOS

"El 'no' de Junts era un 'no', por responsabilidad; no defendíamos un 'no' a todo, sino un 'no' al Gobierno más incompetente de Europa en la gestión de la crisis, el que va a la cabeza en el ranking de cifras de fallecidos y a la cola de las ayudas", ha argumentado, instando, aunque sin citarles, a ERC y al PDeCAT, a dar también explicaciones por haber avalado unas cuentas que no contemplaban esas ayudas.

Asimismo, ha vuelto a pedir que la Generalitat pueda participar en la gestión directa de los fondos europeos para evitar que su reparto se convierta "en un festival de favoritismo" y garantizar que lleguen "a quien más lo necesite".

