Lagarde cuestiona las 'stablecoins' por sus riesgos para la estabilidad financiera y la política monetaria

April 30, 2026, Frankfurt, Hesse, Germany: European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde addresses a press conference following a Governing Council meeting in Frankfurt am Main, Germany.,Image: 1095443343, License: Rights-managed, Restrictions: - Matias Basualdo / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha cuestionado este viernes la necesidad de replicar instrumentos desarrollados en otros lugares, en referencia a las monedas estables o 'stablecoins', incluso denominadas en euros, señalando que pueden llegar a implicar riesgos para la estabilidad financiera y osbtaculizar la transmisón de la política monetaria.

Durante su intervención en un acto organizado por Banco de España, la francesa ha desafiado la corriente que, ante la hegemonía de Estados Unidos con las stablecoins denominadas en dólares, reclama a Europa imitar el modelo estadounidense para seguir siendo competitiva.

"Nuestra tarea no es replicar instrumentos desarrollados en otros lugares, sino construir las bases y la infraestructura que sirvan a nuestros propios objetivos, de modo que podamos aprovechar los beneficios de la innovación sin importar sus vulnerabilidades", ha defendido Lagarde.

En este sentido, si bien en el corto plazo las stablecoins denominadas en euros podrían generar una demanda global adicional de activos seguros de la zona euro y comprimir los intereses de la deuda soberana, flexibilizando las condiciones de financiación e impulsando el alcance internacional del euro, las condiciones de financiación se flexibilizarían y el alcance internacional del euro, Lagarde ha señalado también desventajas desde el punto de vista de la estabilidad financiera y la política monetaria.

De este modo, en primer lugar ha advertido de que, en el caso de debilitamiento de la confianza, pueden transmitir estrés a los mercados de activos subyacentes al desencadenar peticiones de reembolso masivo, un riesgo que crece a medida que aumente el uso de stablecoins, particularmente cuando los emisores no son bancos, añadiendo que, en casos de instrumentos emitidos conjuntamente por entidades de la UE y de fuera del bloque, los inversores buscarán retirar sus fondos donde las protecciones sean más sólidas en caso de una corrida bancaria.

Por otro lado, Lagarde ha advertido de que la capacidad del BCE para mantener la estabilidad de precios depende de que las decisiones sobre tipos de interés lleguen a las empresas y los hogares a través del sistema bancario, por lo que si los depósitos minoristas migran a criptomonedas estables no bancarias y regresan a los bancos como financiación mayorista, ese canal se estrecha.

"Los bancos prestan menos, o con menor eficiencia, y la transmisión de los tipos de interés oficiales a la economía real se debilita", ha comentado la presidenta del BCE, para quien estas disyuntivas son significativas y superan las ventajas a corto plazo en las condiciones de financiación y el alcance internacional.

"Si queremos fortalecer el atractivo internacional del euro, las stablecoins no son una forma eficiente de lograrlo", ha asegurado para señalar que la mejor solución sigue siendo contar con mercados de capitales más integrados mediante la unión de ahorro e inversión y, con el tiempo, una base de activos segura a la altura de las ambiciones para el papel internacional del euro.

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