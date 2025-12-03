Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, en libertad con cargos por fraude y corrupción en contratación pública

FILED - 07 November 2025, Berlin: Former EU High Representative for Foreign Affairs Federica Mogherini speaks during the first "Europaeum Annual Lecture" at Freie University of Berlin. Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

BRUSELAS 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea y actual rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, ha quedado en libertad con cargos por fraude y corrupción en contratación pública, tras su detención el martes en Bélgica por presuntos delitos de favoritismo en la concesión de cursos de formación para jóvenes diplomáticos europeos financiados con fondos de la Unión Europea.

Mogherini fue detenida el martes al igual que el que fuera secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante el mandato de Josep Borrell como Alto Representante de la UE, Stefano Sannino, ahora alto cargo en la Comisión Europea, y una tercera persona vinculada a la dirección del Colegio de Europa pero cuya identidad no ha trascendido.

La operación, llevada a cabo por la Policía Judicial belga a petición de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), se tradujo en estas tres detenciones y registros en los edificios del SEAE en Bruselas y del Colegio de Europa en Brujas, además de en los domicilios de los acusados.

Los tres acusados prestaron declaración ante el juez de instrucción hasta entrada la noche del martes y, según ha informado la Fiscalía Europea, han quedado en libertad por no existir riesgo de fuga pero con cargos. En concreto, han sido acusados de "fraude y corrupción en la contratación pública, conflicto de intereses y violación del secreto profesional", según detalla la EPPO.

Los investigadores sospechan que los tres investigados participaron en un fraude para la creación de un programa de formación de nueve meses para diplomáticos que, subvencionado con fondos de la Unión Europea, se impartió en el Colegio de Europa entre 2021 y 2022.

El proyecto en cuestión, conocido como 'Academia Diplomática de la UE', fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior tras un procedimiento de licitación del que los investigadores sospechan que el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados de antemano sobre los criterios de selección y tuvieron motivos suficientes para dar por hecho que se les concedería la licitación antes incluso de la publicación del concurso público.

La Fiscalía Europea indicó el martes que existen "fuertes sospechas" de que durante ese proceso se violaron normas europeas sobre financiación, en concreto en lo que afecta a la competencia leal, y que se compartió información confidencial de la contratación con candidatos participantes en la licitación.

