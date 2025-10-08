Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana jueves, 9 de octubre (1)

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 9 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 09.00 horas: En Madrid, desayuno Informativo de Europa Press con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Hotel NH Collection Eurobuilding, Sala Roma (c/ Padre Damián, 23)

NOTA.- Para seguirlo en 'streaming' https://www.europapress.es/desayunos/informativos/yolanda-di....

-- 09.05 horas: El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, es entrevistado en el programa 'Las Mañanas', de 'RNE'.

-- 09.10 horas: La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, es entrevistada en 'El programa de Ana Rosa', de 'Telecinco'.

-- 12.00 horas: En Madrid, el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, preside el acto del Día de la Policía de la Jefatura Superior de Madrid. Recinto Ferial Ifema Madrid, Pabellón 12 (Av. del Partenón).

-- 12.20 horas: El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, es entrevistado en el programa 'Espejo Público' de Antena 3.

-- 12.30 horas: En Madrid, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ofrece una rueda de prensa. Salón de Pasos Perdidos. Senado (c/ Bailen)

NOTA.- Retransmisión, en directo, a través de un enlace de streaming del Senado y, posterior enlace de descarga.

-- 12.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal (10.00 horas) que preside el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sede de Ferraz (c/ Ferraz, 70).

-- 16.35 horas: En París, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, atiende a los medios a su llegada a la reunión ministerial sobre el plan estadounidense de paz para Gaza. Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia (Quai d'Orsay).

-- 18.45 horas: El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, es entrevistado en el programa 'Malas Lenguas', en 'La 2' de TVE.

-- 19.30 horas: En Madrid, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, participa en una charla con el periodista Jaime Rull en un acto organizado por el Centro Cívico ZIGIA. (c/ de Zigia, 28).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Comisión de Transición Ecológixa y Reto Demográfico. Comparecencias: a las 9.00 horas, el doctor en Antropología y científico titular del CSIC, Emilio Santiago Muiño; a las 10.15 horas, el hidrogeólogo catedrático de la UPV/EHU, Iñaki Antigüedad Auzmendi; a las 11.30 horas, el profesr de la Universidad del País Vasco (EHU), Alberto Ansuategi Cobo; y a las 12.45 horas, el doctor ingeniero de Montes por la Universidad de Santiago de Compostela, Eduardo José Corbelle Rico. Sala Cánovas.

-- Actividades parlamentarias del Senado

-- 12.00 horas: Comisión de Economía, Comercio y Empresa. Comparecencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Sala de Europa.

-- 16.00 horas: Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'. Comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enrique Chicano Jávega. Sala Clara Campoamor.

-- 16.15 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, interviene en la reunión de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia). Scuola Grande di San Giovanni Evaengelista (Venecia).

AUTONOMÍAS

-- 09.30 horas: En Valencia, la FEMP recibe una de las distinciones que concede la Generalitat Valenciana por la solidaridad de los ayuntamientos con los valencianos que sufrieron la riada de 2024. Palau de la Generalitat (C/ dels Cavallers, 2).

-- 10.00 horas: En Sevilla, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, protagoniza el desayuno informativo de la Cadena SER Radio Sevilla. Fundación Cajasol. (Plaza de San Francisco, 1, Casco Antiguo); y a las 12.00 horas, inaugura el acto conmemorativo de los 100 años de la Asociación Nacional de Olivareros de España (ANOE), organizado por la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. Hotel Alfonso XIII. (c/ San Fernando, 2).

-- 10.00 horas: En Almería, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside el acto de inhumación de los cuerpos de 'Los Coloraos', los 22 liberales asesinados por el absolutismo en 1824 por defender la Constitución de 1812. Al finalizar, atención a medios (Plaza de la Constitución) .

-- 10.30 horas: En Vitoria, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios de comunicación en el marco de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto. Palacio de Congresos Europa (Avda. de Gasteiz, 85).

-- 11.00 horas: En Barcelona, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, mantiene una reunión con representantes de la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación (APDI) y del Clúster de iluminación de Cataluña (Cicat); y a las 12.00 horas, se reúne con miembros del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), en la sede de la Delegación del Gobierno en Catalunya. (Carrer de Mallorca, 278).

-- 11.00 horas: En Segovia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la jornada 'Mujeres que transforman lo rural: sembrando un futuro sostenible', organizada por Fademur y el Instituto de las Mujeres, en el Espacio La Farm Studio. Real Sitio de San Ildefonso.

-- 11.00 horas: En Astorga (León), la ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una visita al Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63 (RALCA 63) y mantiene un encuentro con participantes en incendios forestales y familiares de heridos. Acuartelamiento Santocildes (Carretera N-VI, 277); y a las 12.30 horas, visita las instalaciones del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

-- 12.00 horas: En Ceuta, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, interviene en el III Foro Económico Español organizado por El Español. Teatro Auditorio Revellin ( Plaza Nelsón Mandela)

-- 12.30 horas: En Vitoria, el Rey clausura la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Palacio de Congresos Europa (Avda. Gasteiz, 85).

-- 16.00 horas: En Garraf (Barcelona), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la inauguración de la electrolinera de FASTNED, en el área de servicio de Garraf norte (C-32, km. 16, 15) .

-- 18.00 horas: En Barcelona, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, preside los actos del Día de la Policía de la Jefatura Superior de Cataluña. Le acompañan el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y por el jefe superior de Policía de Cataluña, Manuel Rodríguez. Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (Plaza de Leonardo da Vinci).

-- 18.45 horas: En Sitges (Barcelona), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asiste a la inauguración de la 58ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña y asiste a las proyecciones del corto inaugural 'Señuelo', de Marta García, y de la película 'ALPHA', de Julia Ducournau.

-- 19.00 horas: En Málaga, el portavoz nacional de Economía de Vox, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, presentan el programa económico y de vivienda. Sala 'La Térmica' en Diputación provincial (Av. de los Guindos, 48).