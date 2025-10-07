Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana miércoles, 8 de octubre (1)

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el miércoles 8 de octubre en Europa Press agrupada en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es entrevistada en 'La hora de La 1', de 'TVE'; a las 8.50 horas, en 'La mirada crítica', de 'Telecinco'.

-- 09.00 horas: En Estrasburgo, la vicepresidenta del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat y el portavoz de la delegación española, Esteban González Pons, intervienen en el debate sobre las recientes violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia. Parlamento Europeo (1 Av. du Président Robert Schuman).

-- 09.00 horas: El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es entrevistado en 'El programa de AR', en 'Telecinco'.

-- 09.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al Pleno del Congreso y responde a las preguntas de la sesión parlamentaria de control al Gobierno. Congreso (Cra. de San Jerónimo).

-- 09.30 horas: La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, es entrevistada en 'La hora de La 1', de 'TVE'.

-- 11.00 horas: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne por videoconferencia con la relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanesa.

-- 11.00 horas: En Madrid, la plataforma PararLaGuerra.es ofrece una rueda de prensa para presentar la convocatoria de movilizaciones en todas las autonomías y una manifestación el 19 de octubre en Madrid. Estarán presentes representantes de la organización, así como de PSOE, Movimiento Sumar y PNV. Ateneo de Madrid (C. del Prado, 21).

-- 12.00 horas: El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, es entrevistado en el programa 'En Jake' de 'ETB2'.

-- 12.20 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante el Pleno del Congreso para informar del acuerdo UE-Reino Unido en relación con Gibraltar. Congreso (Cra. de San Jerónimo).

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se reúne con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y con el alcalde de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Luis Yeray Gutiérrez. Sede del CSD. (c/ Martín Fierro, 5) .

-- 16.00 horas: En Madrid, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene una reunión con la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y Portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena Cid. Ministerio (Calle Miguel Ángel, 21).

-- 16.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el sociólogo Giuliano Da Empoli, en el Complejo de la Moncloa. (Av. Puerta de Hierro).

-- 16.00 horas: En Estrasburgo, la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, participa en una rueda de prensa sobre el nuevo acuerdo entre la UE y Marruecos referente al Sáhara Occidental. Sede del Parlamento Europeo (N-1/201, Daphne Caruana Galizia room) .

-- 17.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, preside una reunión con la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar y el Mando de Personal del Ejército de Tierra, con asistencia del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat. Ministerio (Paseo de la Castellana, 109).

-- Actividades parlamentarias del Congreso

-- 09.00 horas: Sesión Plenaria. Hemiciclo.

-- 17.00 horas: Acto de conmemoración del 'Día Mundial de la Salud Mental'. Sala Constitucional.

-- Actividades parlamentarias del Senado:

-- Al finalizar la sesión plenaria: Ponencia de estudio sobre el papel de los parlamentos iberoamericanos y español como actores de la cooperación para el desarrollo en la lucha contra el hambre y la malnutrición con un enfoque de género. Sala Enrique Casas Vila.

-- Al finalizar la reunión de la Ponencia de estudio: Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo. Sala Enrique Casas Vila.

-- 08.30 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Sala Manuel Broseta Pont.

-- 09.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

AUTONOMÍAS

-- 10.00 horas: En Calatayud (Zaragoza), el Rey visita la Academia de Logística del Ejército de Tierra. Le acompaña la ministra de Defensa, Margarita Robles. Establecimiento Barón de Warsage. (Av. de las Fuerzas Armadas).

-- 10.30 horas: En Vitoria-Gasteiz, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y la secretaria general de la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Emilia Saiz, ofrecen declaraciones a los medios en el marco de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Espacio de entrada a la sala Green Capital - Palacio de Congresos Europa (Av. Gasteiz, 85).

-- 12.00 horas: En Cáceres, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita las obras de construcción de la prolongación de la A-58, que va a conectar las localidades extremeñas de Trujillo, Cáceres y Badajoz. En A-58 (Intersección entre la A66 y la N-523).

-- 12.30 horas: En Cáceres, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la Estrategia 'España Turismo 2030' en la V Convención Turespaña. Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres. (Av. de la Hispanidad).

-- 13.00 horas: En Vitoria, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el plenario Infraestructura digital para el Gobierno Abierto que tendrá lugar en el marco de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP). Palacio de Congresos Europa (Avda de Gasteiz, 85).

-- 17.15 horas: En Vitoria, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene en la IX Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) 2025; y a las 18.00 horas se reúne con miembros de la Open Government Partnership. Palacio de Congresos Europa.