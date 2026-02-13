Parlamento Europeo.- Agenda Informativa de Europa Press para mañana sábado, 14 de febrero

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este sábado 14 de febrero en Europa Press:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.35 horas: El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, es entrevistado en 'Parlamento' de 'Radio 5'.

-- 11.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. (Plaza de Alonso Martínez con calle Génova)

NOTA: El PP retransmitirá en directo las declaraciones a través de sus redes sociales. Posteriormente, facilitará un enlace de descarga.

-- 15.00 horas: En Múnich (Alemania), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en la mesa redonda sobre seguridad transatlántica de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Hotel Bayerischer Hof (Promenadepl. 2-6)

NOTA: Cobertura gráfica en 'pool'. Se ofrecerá la señal institucional en directo.

AUTONOMÍAS

-- 10.30 horas: En Málaga, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el presidente del Consejo de Alcaldes del PP andaluz, José María Bellido, intervienen en el marco de una reunión del Consejo de Alcaldes de la formación. En la sede provincial (avenida de Andalucía, 26).

-- 10.50 horas: En Palma del Río (Córdoba), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atiende a los medios tras la visita a la zona afectada por las recientes inundaciones.

-- 11.00 horas: En Dos Hermanas (Sevilla), la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y la ministra y secretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, participan en el Foro sobre el derecho a la Vivienda. Auditorio del Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme (c/ Miguel Manaute Humane)

NOTA: El acto se puede seguir en el canal de YouTube y el resto de redes sociales del PSOE.

-- 17.30 horas: En Talavera de la Reina (Toledo), la portavoz nacional de Vox de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, atiende a los medios de comunicación antes de presentar el informe de Disenso sobre el impacto de la inmigración (Paseo Fernández de los Ríos).

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, fundación Madrina entrega juguetes, calentadores, mantas y ropa de abrigo para niños y madres vulnerables de Cañada Real. (Salida de la Plaza San Amaro, número 4, al Sector 3 de la Cañada Real).

SALUD

-- 12.00 horas: En Madrid, manifestación 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', convocada por el Comité de Huelga (CESM, SMA, AMYTS, MC, SME y OMEGA). Partirá del Congreso de los Diputados (Carrera de San Jerónimo) hacia el Ministerio de Sanidad (Pº del Prado 18-20).

CULTURA

-- 22.00 horas: En Benidorm (Alicante), final del Benidorm Fest. Palau d'Esports l'Illa.